iCulture Vandaag: dit was donderdag 4 maart 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 4 maart 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag krijgen we alvast een blik op de Sonos Roam, de speaker die gelekt is en in april uit moet komen. Het is een kleinere versie van de Sonos Move, maar wat zijn de specs? Vandaag nemen we je ook mee langs de geruchten en verwachtingen van Apple’s AR- en VR-headset. Gaat hij er echt komen en hoe ziet Apple dat voor zich? Dat en meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Vanaf nu kan je in WhatsApp Desktop ook bellen en videobellen, zo maakt het bedrijf vandaag bekend.

Vandaag officieel aangekondigd: de Eve Weather met Thread. Het is de nieuwste versie van het slimme weerstation, deze keer met display. Er komen nog meer accessoires met Thread aan van Eve.

De Sonos Roam is gelekt, de nieuwste draagbare speaker die in april uit moet komen.

De derde beta van watchOS 7.4 is nu te downloaden.

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Het is nog ver weg, maar er zijn nog altijd geruchten: hoe zit het met Apple’s AR- en VR-bril? Alles wat we weten lees je bij ons.

Apps

Maak je nog geen gebruik van WhatsApp Desktop? We laten je alle mogelijkheden zien.

De grappigste faceswap-apps voor iOS staan voor je op een rijtje.