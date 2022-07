Apple is een onderzoek begonnen nadat bezitters van een iPad mini 6 klaagden over oplaadproblemen. Die problemen doen zich voor na het installeren van iPadOS 15.5 , dat een krappe maand geleden verscheen.

Opladen iPad mini 6 werkt niet

Dat Apple met een onderzoek is begonnen blijkt uit een memo die naar geautoriseerde serviceproviders is gestuurd. Daarin schrijft Apple op de hoogte te zijn van het oplaadprobleem dat de meest recente iPad mini treft. Het blijkt dat sommige mensen hun tablet niet kunnen opladen na het updaten naar iPadOS 15.5. Als tijdelijke oplossing raadt Apple aan om het apparaat opnieuw op te starten, terwijl er gezocht wordt naar een definitieve oplossing.



Apple benadrukt dat het vervangen van de batterij of de hele iPad het probleem niet oplost, omdat het een softwareprobleem is. Mogelijk wordt het opgelost in iPadOS 15.6, dat momenteel nog in betafase getest wordt en in de loop van juli wordt verwacht.

De klachten zijn onder andere te vinden op de forums van MacRumors en Apple Support. Het maakt niet uit welke stroomadapter of kabel er wordt gebruikt: het opladen lukt niet. Sommige gebruikers hebben geprobeerd hun iPad te herstellen, maar dat loste niets op.

Wat je wel zou kunnen proberen is het installeren van de publieke beta van iPadOS 15.6, die momenteel in omloop is en waarin een eventuele software-fix sneller beschikbaar komt dan wanneer je moet wachten op de officiële release. Ben je niet zo vertrouwd met het installeren van publieke beta’s, dan kun je beter wachten en je iPad vóór het opladen even herstarten.

De iPad mini 6 werd in 2021 uitgebracht met een nieuw design en werkt met de tweede generatie Apple Pencil. Ook zit er voor het eerst een usb-c-poort op.

Dit zijn de officiële adviesprijzen:



Uiteraard kun je ook bij allerlei winkels terecht, waar je soms een betere deal vindt.