iCulture Vandaag: dit was dinsdag 9 juni 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 9 juni 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Kun jij je de tweede dinsdag van juni in 2019 nog herinneren? Wij wel, want toen ging Apple Pay officieel van start in Nederland! Wij blikken vandaag terug op 1 jaar Apple Pay. Gebruik jij je pinpas nog wel? Wij eigenlijk nog maar nauwelijks. Maar er gebeurde meer vandaag, want de Nederlandse Apple Stores gaan morgen weer open en Apple komt tijdens de WWDC mogelijk met de eigen Mac-chips! Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Google Duo (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Je kan in Google Duo nu net als in Zoom een uitnodigingslink versturen.