Apple heeft op de website een aparte sectie over gezondheidszorg. Dit is bedoeld om zorgverleners en mensen die over de budgetten beslissen ervan te overtuigen dat Apple-producten een goede investering zijn. Apple spreekt dan ook over de “baanbrekende mogelijkheden van Apple Silicon” en vertelt dat dankzij technologie belangrijk medisch onderzoek kan worden verricht, terwijl tegelijker efficiënter kan worden gewerkt. Maar er is ook oog voor de menselijke kant: digitalisering zorgt ervoor dat patiënten vaker persoonlijke zorg op maat kunnen krijgen.

Dergelijke beloften spreken natuurlijk veel meer aan als de voorbeelden dichtbij huis worden gezocht. Vandaar dat Apple (tussen alle Amerikaanse voorbeelden) ook een video over de werkwijze bij UMC Utrecht heeft gemaakt. We krijgen te zien hoe neurochirurg en een orthopedisch chirurg bij spoedgevallen alvast de patiëntdata kunnen doornemen, nog voordat de patiënt op de spoedeisende hulp wordt binnengebracht. Artsen krijgen bij het openen van hun MacBook de nieuwste CT-scans en ander medisch beeldmateriaal te zien, dat door collega’s is gemaakt. Dat gaat niet alleen sneller op momenten dat elke seconde telt, maar de beeldkwaliteit op de huidige Macs is ook veel beter, waardoor de artsen een betere diagnose kunnen stellen. Mocht je patiënt zijn bij dit ziekenhuis, dan is het interessant om eens goed op te letten bij je volgende bezoek: loopt inderdaad al het zorgpersoneel met een iPad of MacBook onder de arm geklemd?

De video over UMC Utrecht.

Met apps op de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac kunnen zorgprofessionals persoonlijker zorg verlenen. Zo kunnen verpleegkundigen met een app controleren of ze de juiste medicijnen toedienen. En patiënten kunnen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis beter met het zorgteam communiceren, zodat ze goed op de hoogte zijn. Ook is het mogelijk beter contact te houden met patiënten die thuis verblijven. Als voorbeeld laat Apple zien hoe zwangere vrouwen die tot risicogroepen behoren dagelijks contact kunnen hebben met hun arts, om eventuele problemen te bespreken.

Er zit natuurlijk ook een schaduwzijde aan het gebruik van al die technologie: artsen zitten veel meer weggedoken achter een scherm en zijn druk aan het typen terwijl jij je relaas doet. Dit komt in de video’s van Apple uiteraard niet ter sprake.

CareKit en ResearchKit

Van de andere kant zijn er ook genoeg positieve punten. Artsen hebben dankzij apps op hun Mac, iPad en iPhone meteen toegang tot dossiers en gegevens die ze nodig hebben en medische afspraken zijn gemakkelijker te plannen. Zorginstellingen kunnen kant-en-klare apps gebruiken of met behulp van CareKit eigen apps ontwikkelen waarmee patiënten hun gezondheid kunnen beheren. Patiënten kunnen hun eigen gezondheidsgegevens vastleggen in de Gezonheid-app of met apps die compatibel zijn met HealthKit, zodat de data kunnen delen met hun zorgteam.

Eén ding zien we hier in Nederland nog niet zoveel en dat zijn medische onderzoeken met ResearchKit. Apple heeft hiervoor een opensource-framework beschikbaar gesteld waarmee onderzoekers eenvoudig ­deelnemers kunnen laten meedoen, zodat veel grotere onderzoeksgroepen mogelijk zijn. Op de Gezondheidszorg-pagina van Apple lees je meer, al zijn de verhalen natuurlijk wel geschreven door een roze bril en zijn sommige functies (zoals AFib-geschiedenis) nog niet in Europa beschikbaar. Maar het feit dat er tussen alle verhalen over Amerikaanse ziekenhuizen ook eens een Europees ziekenhuis wordt genoemd, is in ieder geval een stap vooruit.