De veiling van de 3,5GHz-frequentiebanden loopt vertraging op in Nederland. Vanwege een rechtszaak tussen de overheid en satellietbedrijf Inmarsat moet een speciale adviescommissie worden opgezet om tot een oplossing te komen. Oorspronkelijk verwachtten we de veiling in april 2022, maar dat wordt later.

Nederlandse veiling van 3,5GHz-frequentiebanden vertraagd

De 3,5GHz-frequentiebanden voor 5G zijn belangrijk voor de Nederlandse providers en uiteindelijk ook consumenten. Het biedt ruimte voor een aanzienlijk hogere internetsnelheid ten opzichte van de frequenties die we nu gebruiken. De veiling loopt “met zekerheid” vertraging op, zo schrijft staatssecretaris Mona Keijzer in een Kamerbrief.

Op dit moment gebruikt satellietbedrijf Inmarsat de 3,5GHz-banden voor noodverkeer op zee. Als providers ook op deze band zitten, geeft dat problemen voor de noodcommunicatie van Inmarsat. De overheid wilde naar aanleiding hiervan wijzigingen maken in het zogenaamde Nationaal Frequentieplan, maar daar ging de rechter niet in mee. In de Kamerbrief wordt een onafhankelijke adviescommissie voorgesteld die een oplossing moet bedenken.

Het is mogelijk dat zowel Inmarsat als de providers gebruik maken van 3,5GHz, maar dat zal voor de internetsnelheid van 5G-consumenten een domper betekenen. Hoe drukker het is op de frequentie, des te inefficiënter het netwerk zal zijn. Dat geldt ook voor energieverbruik op telefoons en de responstijd tijdens het internetten. Wanneer de adviescommissie is samengesteld en tot een oplossing is gekomen, zullen we meer weten over de concrete gevolgen.

We verwachten niet dat we in Nederland op korte termijn al gebruik kunnen maken van het nóg snellere mmWave-netwerk. Geruchten beweerden onlangs dat de iPhone 13 mmWave in Europa zal ondersteunen. De 3,5GHz-banden staan hier los van.

Snellere 5G vertraagd: wanneer komt het wel?

Helaas geeft staatssecretaris Keijzer geen indicatie van wanneer we de veiling mogen verwachten. Deze stond gepland voor april 2022, maar Keijzer weet nu al dat dat niet haalbaar is. De adviescommissie moet in oktober starten. Er wordt verzocht om in het eerste kwartaal met een conclusie te komen. Daarna zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog een blik werpen op het advies, waarna aanpassingen in het plan kunnen worden gedaan. Als ook de Tweede Kamer groen licht geeft, komt er een nieuwe veiling.

Nederland heeft niet alle tijd van de wereld om dit te regelen. De overheid is verplicht door de Europese Unie om te voldoen aan het Europees Telecomkader. Keijzer belooft daarom “zo spoedig als mogelijk beschikbaar te stellen om de 5G-uitrol in heel Nederland mogelijk te maken”. Het streven blijft vooralsnog om in september 2022 de frequenties te overhandigen aan de providers. Daarna gaat het meestal wel snel.