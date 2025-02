Apple biedt al geruime tijd een uitgebreid assortiment aan refurbished producten aan via het Certified Refurbished-programma. Sinds kort zijn daar ook de eerste Macs met een M4-chip aan toegevoegd. Dit betekent dat je kunt profiteren van de nieuwste Apple Silicon-modellen tegen een lagere prijs.

Welke M4-modellen zijn refurbished te koop? Er is een aantal websites dat refurbished MacBooks aanbiedt, maar Apple heeft ook zijn eigen website waar je een assortiment aan producten hebt. Op dit moment staan onder andere de volgende M4 producten afgeprijsd op de website: 14-inch MacBook Pro met M4, 10-core CPU en 10-core GPU – Spacezwart – €1.639,- (in plaats van €1.929,-)

14-inch MacBook Pro met M4 Pro, 12-core CPU en 16-core GPU – Spacezwart – €2.079,- (in plaats van €2.449,-)

14-inch MacBook Pro met M4 Pro, 14-core CPU en 20-core GPU – Spacezwart – €2.509,- (in plaats van €2.949,-)

16-inch MacBook Pro met M4 Pro, 14-core CPU en 20-core GPU – Spacezwart – €2.899,- (in plaats van €3.409,-)

14-inch MacBook Pro met M4 Max, 14-core CPU en 32-core GPU – Zilver – €3.269,- (in plaats van €3.849,-) Er staan nog meer modellen op de website waarmee je kan besparen. Het assortiment op de refurbished pagina van Apple is uniek en daarom is daar het geval op=op. Wil je via deze site een nieuwe MacBook kopen, twijfel dan niet te lang. Als jouw gewenste model beschikbaar is, is het verstandig om je keuze snel te maken.

Wat is M4?

De Apple M4-chip is de nieuwste generatie Apple Silicon-processor, ontworpen voor betere prestaties en efficiëntie. Als opvolger van de M3 bouwt de M4 voort op de geavanceerde 3-nanometertechnologie, waardoor hij krachtiger en zuiniger is. De chip bevat verbeterde CPU- en GPU-kernen, waardoor zware taken zoals videobewerking, gaming en machine learning sneller en soepeler verlopen. Daarnaast maakt de M4 gebruik van een snellere Neural Engine, wat zorgt voor betere prestaties bij AI-gerelateerde toepassingen, zoals spraakherkenning en beeldverwerking. Naast pure rekenkracht heeft de M4 ook verbeterde energie-efficiëntie, wat betekent dat apparaten langer meegaan op een acculading.

Wat is Apple Certified Refurbished?

Apple Certified Refurbished is Apple’s eigen programma voor gereviseerde producten. Hier kun je officiële refurbished Apple-apparaten kopen, zoals MacBooks, iPads, iPhones, Apple Watches en accessoires, met dezelfde kwaliteit en garantie als een nieuw product, maar vaak voor een lagere prijs. Elk apparaat wordt grondig getest, gereinigd en indien nodig voorzien van nieuwe onderdelen, zoals een nieuwe batterij en behuizing. Daarnaast krijg je één jaar garantie en de mogelijkheid om AppleCare toe te voegen voor extra zekerheid. Het enige verschil met een gloednieuw product is de verpakking: in plaats van de originele doos krijg je een eenvoudige witte doos van Apple.

Het grote voordeel van Apple Certified Refurbished is dat je dezelfde Apple-kwaliteit krijgt tegen een lagere prijs, zonder concessies te doen op prestaties of betrouwbaarheid. Dit maakt het niet alleen een voordeligere keuze, maar ook een duurzamere optie. Omdat het aanbod afhankelijk is van beschikbare retouren en gereviseerde modellen, wisselt het regelmatig.

Daarnaast hebben wij een uitgebreide gids over de keuzes rondom een refurbished MacBook geschreven, waardoor je goed voorbereid je keuze kan maken en waar je op moet letten bij het kopen.