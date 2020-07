Het is niet voor niets dat Emojipedia deze dag viert. De oprichter van de site, Jeremy Burge (@jeremyburge), heeft in 2014 nota bene zelf de Wereld Emoji Dag in het leven geroepen. De uitslagen voor de verschillende awards zijn bekend, maar wie de prijs nu echt toegekend krijgt..?

Er zijn drie prijzen uitgereikt. Natuurlijk gaat er geen echte prijs naar het winnende adres, want wat is het adres eigenlijk? Hoewel de emoji zoals we ze kennen in Japan zijn ontstaan is het allang geen typisch Japanse verschijning meer. Over de hele wereld worden de tekens gebruikt en veel bedrijven geven hun eigen draai aan de ontwerpen. Zo zien de emoji van Apple en Google er verschillend uit, maar er zijn nog talloze andere iteraties, zoals die van Twitter en Facebook. Dit zijn de categorieΓ«n:

Om kans te maken op de prijs voor populairste emoji van 2019 moet aan één voorwaarde voldoen: het symbool moet in 2019 zijn goedgekeurd. Op basis van hoe vaak ze op Twitter gebruikt zijn is de uitslag gemaakt. Dit zijn de populairste emoji van 2019:

Jeremy Burge kondigde de uitslag vandaag aan in een uitzending van het Australische ‘The Morning Show’ – niet te verwarren met de serie op Apple TV+.

Hoewel we de nieuwe emoji van 2020 nog niet op onze iPhone kunnen gebruiken, is hier ook een stemming voor. Voorwaarde om kans te maken is dat de emoji in 2020 moet zijn goedgekeurd. Er kan gestemd worden op circa 60 van de 117 nieuwe emoji. Je stemt namelijk niet voor huidskleuren, maar voor de emoji in het algemeen in het geval van mensen.

De stembussen en uiteindelijke uitslag verschijnen op de website van de World Emoji Awards!

Ten slotte is er de prijs voor de emoji die het meest bij 2020 past. Dit hoeven geen nieuwe emoji te zijn, maar we zien dat de deelnemende emoji wel met nieuws te maken hebben.

De strijd in het klassement begon met onder meer het mondkapje, exploderend hoofd, braken, man achter laptop en natuurlijk twee kenmerkende emoji voor wie het nieuws gevolgd heeft: virus (🦠) en omhooggestoken vuist met donkere huidskleur (✊🏿). Voor beide emoji hoeven we waarschijnlijk niet uit te leggen waarom ze meedoen en het zijn twee terechte finalisten. De stembussen zijn inmiddels gesloten en het is geworden…

This is it. The final vote in our πŸ”Ž hunt for the most β€˜2020’ emoji.

Your choices: The Raised Fist, used to represent the #BlackLivesMattter movement, and the Microbe, primarily used in reference to Coronavirus. #Most2020Emoji πŸ“Š

— World Emoji Awards πŸ—³πŸŒπŸ† (@EmojiAwards) July 16, 2020