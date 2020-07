Stocard-app verdwenen uit App Store

Mogelijk gaat het om een fout die is ontstaan door de update van donderdag. Daarin waren enkele functies compleet vernieuwd, zoals de aanbiedingen en coupons. Verder was de layout van de punten-transacties en het aanmelden voor punten verbeterd. Volgens de makers was ook de stabiliteit van de app verbeterd. Maar blijkbaar was er toch iets meer aan de hand. De app is in Nederland, België en andere landen niet meer te downloaden in de App Store.



Stocard was onlangs nog in het nieuws omdat het bedrijf Apple Pay-ondersteuning voor mobiele betalingen wil aanbieden. Vanaf juni is dat al mogelijk in het Verenigd Koninkrijk en later dit jaar zou heel Europa volgen. De app werd vooral populair als verzamelplek voor klantenkaarten, maar kan sinds kort dus ook mobiele betalingen aan. Plannen daarvoor dateerden al uit 2018. Voor Nederland is de betaalmethode via Stocard minder interessant, omdat gebruik wordt gemaakt van een virtuele Mastercard en die wordt simpelweg niet overal geaccepteerd.

‘Geen verband met Wirecard’

Stocard maakt gebruik van Apple Pay en werkt daarvoor samen met Wirecard, een bedrijf dat momenteel in financiële problemen verkeert. Volgens de website iPhone-ticker zou dat niet de reden zijn waarom de app nu is verdwenen. Het zou hoogstens enige vertraging bij de uitrol kunnen opleveren.

In juni maakte Stocard bekend 50 miljoen gebruikers te hebben. In Nederland werd de mijlpaal van 3 miljoen gebruikers bereikt. Zoek je ter vervanging een andere klantenkaarten-app, dan hebben we een lijstje voor je. Mensen die waarde hechten aan hun privacy zouden bijvoorbeeld beter voor het Nederlandse Dappre kunnen kiezen.

