iCulture Vandaag: dit was vrijdag 17 juli 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 17 juli 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag is het Wereld Emoji Dag – een dag waarop we alle mogelijkheden en het plezier van emoji vieren. Daarom organiseert Emojipedia de Emoji Awards 2020 met de populairste emoji van het jaar. Stem jij op onze poll over emoji? Ook gaf Apple een voorproefje van de nieuwe emoji in 2020. Deze komen later dit jaar naar je iPhone. Verder verdween klantenkaart app Stocard uit de App Store, maar hoe kan dat? Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag!

Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Skype voor iPhone (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Nu met vervaagde achtergronden.