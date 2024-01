AirDrop is een handig hulpmiddel om snel van het ene Apple-apparaat iets te delen met een ander Apple-apparaat. Wij op de redactie gebruiken AirDrop meermaals per dag, maar het is ook ideaal om snel iets te delen met je partner of een vriend. Het voordeel is dat het snel werkt en geen internetverbinding nodig heeft. Het is daarom veiliger dan bijvoorbeeld iets versturen via e-mail. AirDrop wordt dan ook veel gebruikt in landen als China, waar de overheid streng toezicht heeft op het internetverkeer. Bij protesten in China is AirDrop een veelgebruikte dienst, omdat inwoners daar zonder meekijken van de overheid informatie kunnen verspreiden naar een grote groep gebruikers. AirDrop is daarom een doorn in het oog voor de Chinese overheid. Maar nu heeft een Chinese organisatie die gesteund wordt door de lokale overheid een manier gevonden om de beveiliging van AirDrop te kraken.

‘AirDrop beveiliging gekraakt, nummers en mailadres te achterhalen’

Volgens Bloomberg is het een instantie gelukt om de beveiligde logbestanden van de iPhone te kraken en zo te achterhalen wat het nummer en e-mailadres van een AirDrop-verzender is. De politie zou met deze methode al meerdere gebruikers hebben opgespoord. Er wordt gesproken over een “technologische doorbraak”, omdat er op deze manier berichten tegengehouden kunnen worden die de Chinese autoriteiten niet verspreid willen zien worden. De inhoud van de bestanden die via AirDrop gedeeld zijn, zijn volgens de bronnen niet onderschept. Maar door te achterhalen vanuit welke nummers en e-mailadressen dingen via AirDrop gedeeld worden, ligt er wel gevoelige info op straat.

Het is niet duidelijk in hoeverre deze methode ook in andere landen gebruikt wordt, maar het feit dat dit mogelijk is, moet al genoeg alarmbellen laten rinkelen. In theorie kunnen ook andere instanties via deze methode de nummers en mailadressen van andere gebruikers van AirDrop achterhalen.

Dit kan ook een gevaar betekenen voor jou als gebruiker. Immers, als dit lek bekend wordt bij andere kwaadwillenden, kunnen ook zij aan jouw gegevens komen. Elk lek in een beveiliging kan misbruikt worden door de verkeerde personen. Dat is ook vaak het argument dat Apple aanhaalt als overheden vragen om achterdeurtjes in te bouwen in bepaalde beveiligde diensten, zoals iMessage of WhatsApp.

Het is nog niet bekend of Apple met een update komt om dit beveiligingslek in AirDrop te dichten. Meestal is Apple er relatief snel bij om de beveiliging aan te scherpen. Maar de Chinese overheid voert waarschijnlijk extra druk op Apple uit om dit vooral niet te dichten.

Apple heeft wel vaker voldaan aan verzoeken van de Chinese overheid. Een jaar geleden was hier ook al sprake van, eveneens inzake AirDrop. In China werd AirDrop beperkt, door de instelling zo aan te passen dat je voor slechts 10 minuten van iedereen AirDrop-bestanden kon ontvangen. Hierdoor werd de verspreiding van info rondom bijvoorbeeld protesten flink beperkt. Later werd dit ook uitgebreid naar alle andere landen wereldwijd, om te voorkomen dat mensen ongewenste AirDrop-bestanden ontvangen.