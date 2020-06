CarPlay krijgt in iOS 14 diverse nieuwe verbeteringen. Ze zijn iets kleiner dan vorig jaar, maar alsnog de moeite waard. We laten je alle verbeteringen van CarPlay in iOS 14 zien, zowel groot als klein.

CarPlay in iOS 14

Vorig jaar bracht Apple de grootste CarPlay-update ooit uit. Met een compleet nieuw CarPlay Dashboard is er veel meer mogelijk. In iOS 14 biedt CarPlay zeven verbeteringen: van nieuwe apps tot aan achtergronden. Alle verbeteringen, groot en klein, maken het gebruik van CarPlay weer net iets prettiger.

#1 Meer nieuwe apps

In CarPlay kun je een beperkt aantal appcategorieën gebruiken, waaronder navigatie, audio en sociale apps. In iOS 14 komen daar parkeerapps, apps voor elektrische auto’s en apps om snel eten te bestellen bij. Hoe dit precies gaat werken is nog niet duidelijk, want er zijn op dit moment nog geen apps die hier gebruik van maken. Maar voor een parkeerapp is het niet moeilijk om in te beelden hoe dit gaat werken. In ons eerdere artikel over nieuwe appcategorieën in CarPlay lees je hier meer over.

#2 Wallpapers instellen

In iOS 14 kun je in CarPlay een gekleurde achtergronden instellen. Naast de lichte en zwarte achtergrond, kun je dus meer kleur aan het CarPlay-scherm geven. Apple levert standaard vijf achtergronden, die nagenoeg hetzelfde zijn als op de iPhone. Je kan niet een eigen gekozen wallpaper kiezen, zoals een foto. Meer over het instellen van een CarPlay-wallpaper lees je in onze tip.

#3 Verbeteringen voor Apple Kaarten

De Kaarten-app in CarPlay profiteert ook van de verbeteringen van diezelfde app in iOS 14. Zo krijgt Apple Kaarten flitsers en zogenaamde EV-routing. Hierbij houdt Apple Kaarten rekening met jouw elektrische auto, zodat de route uitgestippeld wordt langs geschikte laadpalen. Ook hellingen worden daarbij meegenomen, omdat dit meer stroom kost dan een afdaling.

#4 Muziek-app verbeteringen

Eén van de nieuwe functies bij Apple Music in iOS 14 is Autoplay. Zodra een nummer, album of afspeellijst afgesloten is, speelt Apple Music automatisch een soortgelijk nummer af. Dit vinden we ook in CarPlay, dat in te schakelen is via het oneindige lus-icoontje bij het huidige afgespeelde nummer.

Over muziek gesproken: in het CarPlay Dashboard zie je bij een muzieknummer ook de duur van het huidige nummer. Je ziet dan in één oogopslag hoe ver je al in het nummer zit.

#5 Siri vernieuwingen

Siri is in CarPlay een belangrijk middel om allerlei dingen te doen zonder dat je je ogen van de weg hoeft te halen. In iOS 14 is het ontwerp van Siri op CarPlay aangepast. Onderin beeld staat nu de vernieuwde Siri-knop zodra je de assistent activeert. Naast het vernieuwde design, zijn er ook nieuwe functies. Je kan een audiobericht via Siri versturen, wat soms makkelijker is dan een gedicteerd bericht. Ook deel je via Siri je aankomsttijd met een vriend of familielid.

#6 Horizontale statusbalk

Heeft jouw auto een verticaal display? CarPlay past zich nu aan aan schermen in portretstand. Dat betekent dat de statusbalk niet meer uitgerekt aan de linkerkant staat, maar compacter aan de onderkant van het scherm. Het voordeel hiervan is ook dat apps zelf daardoor breder kunnen worden. Voor gebruikers met een normaal horizontaal scherm, verandert er niets.

#7 Appverbeteringen

Tot slot heeft Apple nog enkele verbetering voor apps voor audio, het versturen van berichten en belapps. Apps van derden binnen deze categorie hebben nu meer mogelijkheden. Chatapps zoals WhatsApp kunnen een lijst van recente gesprekken tonen en audio-apps krijgen nu ook de albumhoes in lijstweergaven. Deze opties waren al beschikbaar voor Apple’s eigen apps, maar nu zijn deze opties dus ook beschikbaar voor ontwikkelaars. Apps moeten nog wel aangepast worden, dus het kan even duren voordat je deze verbeteringen ziet.

Naast CarPlay heeft Apple nog meer in petto voor de auto. Apple werkt namelijk aan CarKey, waardoor je iPhone of Apple Watch je autosleutel wordt. Dit komt niet alleen beschikbaar in iOS 14, maar ook in iOS 13. De eerste auto die hiermee gaat werken is de nieuwste BMW.

