Je kan in iOS 14 in CarPlay een achtergrond instellen. Je kan kiezen uit diverse CarPlay wallpapers, die gebaseerd zijn op de achtergronden van iOS 14.

CarPlay had voorheen enkel een zwarte achtergrond, maar sinds iOS 13 kun je ook de CarPlay-weergave aanpassen naar een lichte achtergrond. In iOS 14 geeft Apple je nog meer keuze, want dan kan je een CarPlay-wallpaper instellen. We laten je zien welke wallpapers er zijn en hoe je dit instelt.



CarPlay wallpaper instellen

De achtergrond die je vanaf iOS 14 in CarPlay ziet, staat los die van je iPhone. Je kan op je iPhone en op je autoscherm dus een aparte achtergrond kiezen. De wallpaper in CarPlay zie je zowel terug op het beginscherm als in het CarPlay Dashboard.

Je past de wallpaper als volgt aan:

Verbind je iPhone met je CarPlay-systeem. Open op je CarPlay-scherm de Instellingen-app. Tik op Achtergrond

Kies één van de beschikbare wallpapers. Je ziet nu een preview hoe dit er op jouw scherm uit ziet. Tik op Stel in om de wallpaper in te stellen of op Annuleer om een andere te kiezen.

Apple biedt voor CarPlay in totaal vijf verschillende gekleurde achtergronden. Dat zijn dezelfde iOS 14 wallpapers als op je iPhone, plus nog twee extra versies in rood en grijs/bruin. Van elke wallpaper is een versie beschikbaar in zowel lichte als donkere weergave.

Daarnaast is er nog een kopje met vaste kleuren. Daar vind je een optie voor een zwarte achtergrond of de wallpaper in wit en grijs, afhankelijk van je CarPlay-weergave. Bij de eerste zwarte optie heb je altijd een zwarte achtergrond, ook als je de CarPlay-weergave op licht ingesteld hebt.

