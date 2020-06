Niet alle apps zijn geschikt voor CarPlay. Ontwikkelaars moeten hun apps ervoor aanpassen, maar ook toestemming krijgen van Apple om dit überhaupt aan te kunnen bieden. Apple bepaalt namelijk welke type apps op CarPlay beschikbaar zijn. Momenteel is dat nog een beperkt aantal categorieën, zoals muziek- en audio-apps, communicatie-apps en navigatie-apps. In iOS 14 komen daar maar liefst drie categorieën bij, zo liet Apple tijdens de WWDC weten. Wat kun je straks met deze drie nieuwe appcategorieën in CarPlay doen?



Nieuwe appcategorieën in CarPlay dankzij iOS 14

De nieuwe categorieën die Apple aan CarPlay in iOS 14 toevoegt, zijn parkeerapps, laadpalen-apps en apps waarmee je snel eten kunt bestellen. Hoewel er nog geen apps zijn die aangekondigd hebben om hier gebruik van te maken, geeft het wel veel meer mogelijkheden.

Er zijn diverse parkeerapps voor de iPhone. Denk aan Parkmobile, Yellowbrick, ANWB Onderweg en internationale partijen als PayByPhone. Bij dergelijke apps start je een parkeeractie, waarna je bij het wegrijden aangeeft dat je parkeeractie afgelopen is. Je betaalt daardoor nooit meer dan nodig is en je hoeft ook niet op de tijd te letten. Met iOS 14 kun je dergelijke taken ook via je CarPlay-scherm doen. Als je dus na het navigeren ergens aankomt en je wagen parkeert, kun je met een geschikte parkeerapp via het scherm in je auto aangeven dat je wil parkeren.

Bij laadpalen-apps komt het van pas als je een elektrische auto hebt. Dergelijke apps bieden een overzicht van laadpalen. Met ondersteuning voor CarPlay kun je ook terwijl je in de auto zit makkelijk op zoek naar een laadpaal bij jou in de buurt. Hoe de apps voor het bestellen van een snelle hap in CarPlay gaan werken, is nog niet helemaal duidelijk. Apple heeft ook nog geen voorbeelden gegeven van apps die de nieuwe categorieën ondersteunen.

De verbetering maakt deel uit van iOS 14. Om hiervan te profiteren, hoef je dus geen update te installeren op je autoradio of inbouwsysteem zelf. Het enige wat je nodig hebt is een iPhone met iOS 14 en een app die aangepast is voor CarPlay en de nieuwe mogelijkheden. Dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld jouw favoriete parkeerapp niet automatisch op je CarPlay-scherm staat zodra je iOS 14 geïnstalleerd hebt. Dat geldt dus alleen als de app al helemaal is bijgewerkt. Bekijk ook het huidige overzicht van CarPlay-apps.

