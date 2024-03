‘iPhone krijgt mogelijk betere ondersteuning voor andere smartwatches dan Apple Watch’

Als je als iPhone-gebruiker op zoek wilt naar een smartwatch, kom je al snel bij de Apple Watch uit. En dat is niet zonder reden: de Apple Watch werkt van alle smartwatches het beste samen met de iPhone. Terwijl er ook allerlei Apple Watch alternatieven zijn, bijvoorbeeld van Fitbit, Garmin of Samsung. Maar het grote nadeel van die third-party smartwatches is dat de samenwerking met de iPhone niet zo soepel loopt als met de Apple Watch, wat vooral komt doordat Apple zelf de touwtjes in handen heeft. Dat heeft de aandacht getrokken bij de Amerikaanse overheid. Er is namelijk een aanklacht van de Amerikaanse overheid tegen Apple om deze en enkele andere punten, waarbij Apple beschuldigd wordt van monopoliegedrag. Hoewel hierin een aantal opmerkelijke punten genoemd worden, zijn er ook bezwaren waar Apple de komende tijd wat aan zou willen doen.

Werkt de iPhone straks beter met andere smartwatches?

Het probleem van andere smartwatches met de iPhone is dat sommige functies niet of niet volledig werken. Niet alle meldingen van je iPhone komen volledig binnen op de smartwatch en bij meldingen die je wel ontvangt heb je niet altijd alle mogelijkheden die je op de Apple Watch wel hebt. Dat komt omdat Apple de makers van smartwatches die mogelijkheden niet biedt, terwijl Apple dat zelf met de Apple Watch wel hebt. Makers van smartwatches moeten daarom rondom allerlei beperkingen werken.

Apple heeft daar een duidelijke reden voor: doordat de Apple Watch een streepje voor heeft, zijn iPhone-gebruikers eerder geneigd om voor de Apple Watch te kiezen. En dat maakt overstappen naar een Android-smartphone weer lastiger, omdat de Apple Watch dan nutteloos wordt. Apple zou drie jaar gewerkt hebben om de Apple Watch geschikt te maken voor Android, maar dat is uiteindelijk gestaakt.

In zijn nieuwste nieuwsbrief stipt Mark Gurman van Bloomberg dit probleem ook aan. Hij stelt dat Apple dit zou moeten veranderen en dat dit niet eens zo heel erg ingewikkeld hoeft te zijn. Hij vermoedt dan ook dat Apple dit op termijn gaat verbeteren. Er zijn al enkele zaken die Apple (vooral in de EU) heeft aangepakt. Zo is er ondersteuning voor alternatieve app stores, zijn de regels rondom betaalsystemen voor in-app aankopen versoepeld en zijn third-party browserengines nu toegestaan in Europa. Het beter geschikt maken van de iPhone voor third-party smartwatches zou dus ook in dit straatje passen, al dan niet onder druk van overheidsinstanties.

Apple heeft in Europa onlangs ook de NFC-chip opengesteld voor alternatieve betaalsystemen, als concurrent voor Apple Pay. In zijn nieuwsbrief zegt hij dat engineers bij Apple ermee bezig te zijn om dit ook in de VS open te stellen. Wat je overigens niet hoeft te verwachten, is dat iMessage naar Android komt. Apple is daar fel tegenstander van en van de EU hoeft Apple iMessage ook niet open te stellen omdat het niet als poortwachter gezien wordt.

Wanneer werkt de iPhone beter met andere smartwatches?

Op dit moment is het nog meer een vermoeden dat Apple op den duur smartwatches van derden beter gaat ondersteunen. Er zijn dus nog geen concrete aanwijzingen dat het er op korte termijn echt aan zit te komen. Verwacht dus niet dat er in iOS 18 betere ondersteuning voor smartwatches in zit, maar er is dus al wel voorzichtig goed nieuws op dit gebied. In de tussentijd is de Apple Watch voor iPhone-gebruikers de meest complete keuze als het gaat om slimme horloges. In onze Apple Watch-vergelijking vind je de verschillen tussen alle modellen.