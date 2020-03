Amac opent winkel in voormalig Postkantoor Utrecht

Apple-reseller Amac gaat een winkel openen in het voormalig postkantoor aan de Neude in Utrecht. Daarmee krijgt Utrecht grote nieuwe 'Apple Store' in hartje centrum.

Amac in Post Utrecht

In steden waar Apple zelf niet gevestigd is probeert Amac zichzelf graag te profileren als ‘Apple Store’, zoals Rotterdam en Utrecht. Met deze nieuwe aanwinst komt er in ieder geval een grote nieuwe winkel bij. Met een oppervlakte van 250 vierkante meter, een reparatie-afdeling en trainingsruimte zal het voor de doorsnee consument weinig uitmaken welke naam er op de gevel staat. Er zijn Apple-producten te koop en je kunt er terecht als er iets kapot gaat. Tegelijkertijd met de opening van deze nieuwe winkel sluit een kleine vestiging aan de Bakkerstraat, waardoor er straks nog steeds drie Amac-winkels in Utrecht zijn. Behalve op de nieuwe locatie kun je ook terecht op de Mariaplaats en langs de A2 in winkelcentrum The Wall.



Geen Apple Store in postkantoor Utrecht

Er gingen een tijdje geruchten dat Apple zelf in het voormalige postkantoor in Utrecht zou trekken, maar dat gebeurde niet. Na de opening van Apple Stores in Amsterdam (2012), Haarlem (2013), Den Haag (2014) en Brussel (2015) lijkt Apple voorlopig klaar met het openen van eigen winkels in de Benelux.

De opening van de nieuwe Amac staat gepland voor eind april, precies 15 jaar na de officiële opening van de eerste winkel van Amac in Utrecht. De winkel krijgt vijf meter hoge plafonds en komt op de hoek waar vroeger de pinautomaten zaten. Het belooft een winkel te worden met een uitstraling van een ‘echte’ Apple Store. Het ontwerp is dan ook gedaan door Apple-designers in Cupertino, zoals bij alle APR’s wordt gedaan. “Deze nieuwe winkel wordt geheel ingericht volgens de laatste standaard”, belooft CEO Ed Bindels.

Het voormalige postkantoor aan de Neude is een van de meest beeldbepalende gebouwen in de stad. Het werd in de vorige eeuw ontworpen door architect Joop Crouwel en werd in 1924 geopend. Daarna werd het tot 2011 als postkantoor gebruikt. Na de sluiting van het postkantoor werd het pand jarenlang voor een groot gedeelte gebruikt als telefooncentrale.

De afgelopen jaren vond een grondige verbouwing plaats en toen klonken ook de eerste geluiden dat het een perfecte locatie zou zijn voor een Utrechtse Apple Store. Een ijverige architect tekende er destijds al een ‘Astore’ in. Later werd de gevelnaam op de tekeningen gewijzigd in de nietszeggende naam ‘Bolas’.

In het gebouw zijn nu onder andere een bibliotheek met fietsenstalling, Albert Heijn-supermarkt en buitensportwinkel van Bever gevestigd. Het gebouw is eigendom van verzekeringsmaatschappij a.s.r.