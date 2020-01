Fitbit kan nu zuurstof in je bloed meten, eerder dan Apple Watch

Met een Fitbit kun je vanaf nu het zuurstofgehalte in het bloed meten. De fabrikant rolt de meting van SpO2 uit naar de Fitbit Ionic, Versa en Charge 3 fitnesstracker. Eerst de VS, daarna andere landen.

Fitbit meet zuurstofgehalte

Daarmee is Fitbit sneller dan Apple klaar met het goed werkend krijgen van de functie en de het verkrijgen van de toestemming. Al in 2015 ontdekte iFixit bij de originele Apple Watch dat er de mogelijkheid in zat om het zuurstofgehalte van het bloed te meten. Sindsdien is het nog steeds niet toegevoegd. Wel kun je VO2 Max meten, maar dat is een andere waarde. De uitrol van Fitbit vindt plaats via een software-update van de Ionic, eerste generatie Versa, Versa Lite, Versa 2 en Charge 3. Deze verschijnt vanzelf in de app als je aan de beurt bent.



Wel moet je er rekening mee houden dat het om schattingen gaat. Daar waarschuwt Fitbit dan ook voor, aangezien er geen bloedprikken aan te pas komt. Ook kan de zuurstofverzadiging van je bloed wisselen, bijvoorbeeld door ademhaling. Met deze waarde kan de tracker bijvoorbeeld beter je slaap meten en slaapproblemen zoals slaapapneu op het spoor komen. Apple heeft officieel nog steeds geen slaapfuncties aan de Apple Watch toegevoegd, maar dat zou komend najaar in een stroomversnelling kunnen raken.

De Apple Watch beschikt waarschijnlijk al over alle sensoren om het zuurstofgehalte in het bloed te kunnen meten. Het zou daarom ook al in watchOS 7 kunnen zitten en dan horen we ervan tijdens WWDC 2020. Een andere optie is dat Apple toch nieuwe hardware vereist en dan zul je er een Apple Watch Series 6 voor moeten kopen. Verder speelt nog mee dat Apple waarschijnlijk goedkeuring moet hebben van toezichthouder FDA, de Food and Drug Administration.

Appel heeft al meerdere patenten op het gebied van bloedruk, bloedsuikergehalte en dergelijke, maar dat zijn allemaal functies die nog niet in de Apple Watch zitten. Fitbit bevindt zich ondertussen in een heel andere situatie: het bedrijf is overgenomen door Google en het is afwachten wat ermee gaat gebeuren. In ieder geval gaat Fitbit ook onder Google gewoon door met nieuwe functies.

Meting van de SpO2 is al beschikbaar op enkele Chinese fitnesstrackers, namelijk de Honor Band 5 en 5i, Huawei Band 4 Pro en sommige Huami Amazfit-smartwatches. De Withings Pulse O2 kon het zelfs al in 2014!