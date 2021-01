Het scherm van de Apple Watch is te gebruiken als extra viewfinder tijdens het maken van selfies en vlogs. Zo sta je altijd goed in beeld.

De Apple Watch kan een handig hulpmiddel zijn bij het maken van selfies en groepsfoto’s. Veel mensen weten al dat je met de camera-app op de Apple Watch een tweede scherm onder handbereik hebt. Daarmee kun je zien of iedereen in een groepsfoto wel goed in beeld is en of je haar wel goed zit tijdens het maken van een selfie. Maar wist je dat je de Apple Watch ook achterop je iPhone kunt gebruiken als een viewfinder? Nadat iemand een tweet erover had gepubliceerd, ontdekten heel wat mensen deze handige mogelijkheid.



Apple Watch als viewfinder

De camera aan de achterkant van je iPhone heeft vaak veel betere specs en het is dan ook logisch dat je deze gebruikt voor je selfies, slofies, groepsfoto’s en vlogs. Je kunt alleen het scherm niet zien, maar door de Apple Watch als tweede scherm te gebruiken kan het wel. Je start hiervoor de Camera Remote-app op je Apple Watch. Je bevestigt het horloge met het bandje rondom de iPhone. Nadeel hiervan is dat het niet erg stevig vast zit, maar ook daar is iets op gevonden. Er zijn inmiddels accessoires van derden (zie verderop) waarmee je het geheel op een statief kunt vastmaken.

Het werkt ook met populaire apps zoals FiLMiC Pro. Achterop de iPhone vastmaken werkt het beste als je een close-up van jezelf moet maken, zoals bij een selfie. Maak je een groepsfoto, dan kun je de Apple Watch beter om je pols laten zitten, waarbij je onopvallend op de sluiterknop drukt. Als pro gebruik je dan natuurlijk de zelfontspanner. Heb je geen Apple Watch, dan kun je met een adapter een kleine camera-monitor aansluiten en ben je Android-gebruiker dan kun je ook een Wear OS-horloge gebruiken in combinatie met een Pixel-smartphone.

Accessoires van derden

Voor sommige mensen is het een compleet nieuwe ontdekking, voor andere is het bekende kost. In webwinkels zijn bovendien al oplossingen te vinden om de Apple Watch achterop je iPhone vast te maken. Zo is er deze Ulanzi ST-09 houder, die je op een statief kunt schroeven. Deze is sinds afgelopen najaar in de verkoop en is ook geschikt om de Apple Watch als controleschermpje te gebruiken.