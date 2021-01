Sennheiser’s Smart Control app voor Apple Watch

De Sennheiser Smart Control-app gebruik je om instellingen van je Sennheiser-oordopjes, -hoofdtelefoon en -speakers aan te passen. Sennheiser heeft de Smart Control-app nu ook beschikbaar gemaakt voor de Apple Watch. Hierdoor is het nu mogelijk om instellingen en functies aan te zetten vanaf je pols.



Alles op je pols

Met de Smart Control app op de Apple Watch is het mogelijk voor luisteraars om de draadloze oortjes van Sennheiser naar wens in te stellen. Zo is het hiermee mogelijk om vanaf je pols de ruisonderdrukking automatisch in te stellen op je MOMENTUM True Wireless 2, of de CX 400BT. Dit zijn momenteel de enige twee oordopjes die met de Apple Watch-app werken.

Ook zonder iPhone te gebruiken

Laat je liever je iPhone thuis tijdens het hardlopen? Dan is het ook mogelijk om de draadloze oortjes te koppelen aan je Apple Watch en naar vooraf opgeslagen muziek te luisteren en de instellingen via je je Apple Watch aanpassen. Ook waarschuwt de app als het batterijniveau lager dan 20% is en is het mogelijk om de equalizer naar hartenlust in te stellen. Om gebruik te maken van de Apple Watch-app is het wel noodzakelijk om de Smart Control App via de App Store te updaten. Dan verschijnt de app automatisch op de Apple Watch. Zie je hem niet, dan kan je hem handmatig toevoegen via de Watch-app op de iPhone.

Om muziek te luisteren op de Apple Watch koppel je draadloze oordopjes en sla je muziek offline op. In onze aparte tip lees je precies hoe je dat kan doen.