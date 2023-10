iPhones verklapten blijkbaar toch je MAC-adres

Apple introduceerde met de komst van iOS 14 een functie die het vaste wifi-adres (MAC-adres) van iPhones en iPads verbergt bij het verbinden met een draadloos netwerk. In plaats daarvan toonde het apparaat een willekeurig wifi-adres, dat voor elk netwerk verschilt. Op die manier zou je niet gevolgd kunnen worden van netwerk naar netwerk. Nu blijkt echter dat je MAC-adres toch verklapt werd.

Kwetsbaarheid opgelost in iOS 17.1-patch

De iOS 17.1-update die Apple afgelopen week uitbracht, bevat ook een patch die verschillende kwetsbaarheden oplost. Eén daarvan is de kwetsbaarheid CVE-2023-42846, die ervoor zorgde dat de privacyfunctie de afgelopen jaren niet naar behoren werkte. Beveiligingsonderzoekers Talal Haj Bakry en Tommy Mysk ontdekten de kwetsbaarheid, meldt Apple. Mysk ontdekte dat de fout terug te voeren is tot in iOS 14. “Vanaf het begin was deze functie nutteloos vanwege deze bug”, stelt hij. Zelfs met een VPN of in de isolatiemodus zou het MAC-adres niet verborgen worden.

Een willekeurig MAC-adres voor wifi gebruiken op de iPhone

MAC-adres werd alsnog verstuurd

Wanneer je iPhone of een ander apparaat verbinding maakt met een netwerk, wordt er informatie naar alle apparaten in het netwerk verzonden, waaronder het MAC-adres. Sinds iOS 14 moest het MAC-adres echter standaard verborgen worden en in plaats daarvan een plaatsvervanger tonen, die voor elk netwerk anders is. Andere apparaten zouden alleen de plaatsvervanger te zien krijgen. Nu blijkt echter dat het MAC-adres zelf ook werd meegestuurd naar aangesloten apparaten op het netwerk.

Voor meeste iPhone-gebruikers is de impact klein

Zoals aangegeven is deze bug opgelost in iOS 17.1. Met een MAC-adres kan in principe je activiteit van netwerk naar netwerk gevolgd worden, waardoor je locatie achterhaald kan worden. Je kan het vergelijken met het kenteken van je auto, waarmee gevolgd kan worden in welke steden je bent geweest. Voor de meeste iPhone- of iPad-gebruikers zijn de gevolgen van de kwetsbaarheid minimaal, maar voor personen voor wie een goede privacybeveiliging van (levens)belang is, kan de kwetsbaarheid verontrustend zijn.