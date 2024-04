Als je Apple op de voet volgt, was het je vast al opgevallen: Apple heeft nog steeds geen nieuwe voorjaarskleur voor de iPhone uitgebracht. Voorgaande jaren kwam er in het voorjaar een nieuw kleurtje bij om tussentijds de verkoop te stimuleren.

Het is gebruikelijk dat Apple halverwege de jaarlijkse updatecyclus nog een extra kleur uitbrengt. Bij de iPhone 15 lijkt dat er niet van te komen. Volgens de Chinese geruchtenlekker Instant Digital op Weibo gaat het er niet van komen. De kans daarop is de afgelopen dagen dan ook steeds kleiner geworden. Apple heeft begin maart al de nieuwe iPhone-hoesjes en Apple Watch-bandjes in voorjaarskleuren 2024 uitgebracht, samen met de nieuwe MacBook Air. De aandacht lijkt nu vooral te zijn gericht op de aanstaande iPads en de softwareaankondigingen van de WWDC.

Eerdere voorjaarskleuren voor de iPhones

Het lijkt misschien alsof de voorjaarskleur een traditie is, maar Apple heeft ook wel eens jaren overgeslagen. Dit waren de speciale kleuren die in de loop van de jaren zijn uitgebracht:

2017: Rood

2018: Rood

2021: Paars

2022: Groen

2023: Geel

Zoals je ziet zijn er in 2019 en 2020 geen speciale voorjaarskleuren uitgebracht. Mocht er alsnog een extra iPhone-kleur bij komen, dan zal deze waarschijnlijk met een simpel persbericht worden aangekondigd. Een andere optie is dat Apple alsnog een extra kleur aankondigt tijdens een speciaal event voor de aanstaande iPads, maar een dergelijk event lijkt inmiddels ook van tafel.

Wat er dit jaar ook niet van lijkt te komen, is een speciale (PRODUCT)RED-uitvoering van de iPhone. Apple bracht voorgaande jaren altijd wel een rode iPhone uit, meteen bij de release of later in het jaar. Dat is in 2023/2024 niet het geval. De enige (PRODUCT)RED-toestellen waarmee je de strijd tegen AIDS kunt steunen is de iPhone SE uit 2022, iPhone 14 (Plus) en iPhone 13. De nieuwste standaardmodellen van de iPhone zijn momenteel verkrijgbaar in zwart en pasteltinten.

Voorgaande jaren organiseerde Apple reclamecampagnes om twijfelende klanten over de streep te trekken om alsnog halverwege het jaar een nieuw toestel te kopen. Want ook al is de aandacht vaak sterk gericht op de introductie van nieuwe modellen in de herfst, er zijn toch ook veel mensen die pas upgraden als hun abonnement aan verlenging toe is – en dat kan ook halverwege het jaar zijn.

Mocht er alsnog een extra kleur voor de iPhone 15-modellen uitkomen, dan zijn we er natuurlijk als de kippen bij.