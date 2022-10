Microfoonproblemen bij Apple Watch Series 8 en Ultra

De problemen treffen de twee topmodellen die dit jaar zijn geïntroduceerd, namelijk de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra. Sommige gebruikers hebben last van een niet goed functionerende microfoon, vooral bij het gebruik van Siri en het voeren van een telefoongesprek. De microfoon reageert na verloop van tijd niet meer, waardoor apps die afhankelijk zijn van de microfoon een foutmelding geven of helemaal niet meer te gebruiken zijn.



In een memo aan het personeel zegt Apple op de hoogte te zijn van de bug, met name bij het gebruik van Siri , het opnemen van spraakberichten en het voeren van telefoongesprekken. In de Geluid-app verschijnt een melding dat de meting is onderbroken.

Dit kun je doen

Volgens Apple kan het tijdelijk herstarten van de Apple Watch het probleem tijdelijk oplossen. Dit wekt de indruk dat het niet met defecte hardware te maken heeft. Verder geeft Apple in de memo het gebruikelijke advies: installeer de nieuwste updates. Een oplossing komt hopelijk snel. Het lijkt daarbij in eerste instantie te gaan om een software-update en niet zozeer om een reparatieprogramma.

Genoeg andere functies

Ondertussen kun je wel genieten van de andere functies op je Apple Watch, die niet van de microfoon afhankelijk zijn, zoals de Apple Watch temperatuursensor (werkt ook als je niet ovuleert), de vele sportfuncties in watchOS 9 en de functie Cardioherstel om te kijken hoe fit je bent. Maar een andere functie waar Apple sterk de nadruk op legt zou wel eens minder goed kunnen werken: Crashdetectie. Die gebruikt namelijk de microfoon om kenmerkende geluiden tijdens een aanrijding te herkennen. Maar even rustig rijden dus.