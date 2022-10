We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Nieuw op Apple TV+: The Greatest Beer Run Ever

Een originele film van Apple TV+ met in de hoofdrol Zac Efron als Chickie Donohue. Het gaat over het ongelooflijke, waargebeurde verhaal van een man die als oorlogsvrijwilliger naar Vietnam gaat, met als enige doel om zijn medestrijders een biertje te brengen. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek. Als Donohue aankomt en over zijn beweegredenen verteld, reageren zijn makkers nogal verschillend. Sommige zijn geamuseerd, andere maken zich erg bezorgd. Donohue komt terecht in de frontlinie, moet bombardementen ontvluchten en probeert buiten schot te blijven, waarbij hij opmerkelijk veel geluk heeft. In de film zien we ook Russell Crowe als oorlogsfotograaf. Beide mannen raken bevriend, al hebben ze een heel andere visie op de manier hoe de media de oorlog moet weergeven. In een bijrol zien we ook nog Bill Murray. Goed verhaal? Nou, dat valt wel mee. Maar als je van feelgood-televisie houdt kun je toch een vermakelijk middagje hiermee hebben.

Bekijken: The Greatest Beer Run Ever

The Old Man (S01)

Te zien bij: Disney+

The Old Man is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van schrijver Thomas Perry en vertelt het verhaal van Dan Chase (Jeff Bridges). Chase is tientallen jaren geleden ondergedoken voor de CIA en leeft sindsdien op een verscholen, afgelegen plek. Als een huurmoordenaar hem probeert uit te schakelen, ontdekt Chase dat hij in het reine moet komen met zijn verleden om zijn toekomst te kunnen waarborgen.

Eat The Rich: The Gamestop Saga (S01)

Te zien bij: Netflix

Een groepje amateurtraders bedenkt een gewaagd plan om snel rijk te worden en de aandelenmarkt te ontwrichten. Maar kunnen ze Wall Street verslaan op eigen terrein?

Blonde

Te zien bij: Netflix

Dit fictieve portret van Marilyn Monroe geeft een gedurfd nieuw beeld van het tumultueuze privéleven van de Hollywoodlegende en de prijs die ze voor haar roem betaalde.

Fast & Furious :Hobbs & Shaw

Te zien bij: Netflix

Al jarenlang gooien bikkelharde agent Luke Hobbs en wetteloze outcast Deckard Shaw elkaar de beledigingen om de oren. Maar wanneer de cyber-genetisch ontwikkelde anarchist Brixton een bio-virus in handen krijgt dat de mensheid voorgoed kan veranderen, moeten Hobbs en Shaw samenwerken om de enige man die misschien nog ruiger is dan zijzelf ten val te brengen!

Hellboy

Te zien bij: HBO Max

Hellboy krijgt een missie toegewezen in Londen waar de oude geest van een kwade heks uit de dood is herrezen. Hij moet Nimue, de consorten van Merlin en de Blood Queen zien te verslaan. Hun strijd zal echter leiden tot het einde van de wereld. Een lot dat Hellboy wanhopig probeert af te wenden.

Hostages (S01)

Te zien bij: HBO Max

Hostages gaat over de Iraanse gijzelingscrisis toen 52 Amerikaanse diplomaten en burgers van 4 november 1979 tot 20 januari 1981 werden gegijzeld.

Jungle (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

De Britse rapcultuur brengt je een misdaaddrama zoals je dat nog nooit hebt gezien. In het Londen van de nabije toekomst willen twee jonge mannen hun leven beteren, maar ze moeten de gevolgen van hun daden onder ogen zien.

Moedermaffia

Te zien bij: Videoland

‘Moedermaffia’ gaat over hoe we allemaal ons best doen om de perfecte moeder te zijn en vooral hoe we daar allemaal glansrijk in falen. En iedereen heeft er een mening over, maar puntje bij paaltje doen we allemaal maar wat. Toch?

McEnroe

Te zien bij: Pathé Thuis

Volg het verhaal van de legendarische tennisser John McEnroe. Hij vertelt zijn kant van zijn carrière en optredens op het veld.

Hard Kill

Te zien bij: Ziggo

Wanneer miljardair CEO Donovan Chalmers een team huursoldaten inhuurt om levensgevaarlijke technologie te beschermen, komt beveiligingsexpert en teamleider Derek Miller in een dodelijke confrontatie met een oude vijand terecht. De missie wordt nog groter als de dochter van Chalmers wordt ontvoerd door een terroristische groep die er alles aan doet om de technologie te bemachtigen. Miller en zijn team moeten alles op alles zetten om haar te redden en het lot van de mensheid te beschermen voordat het te laat is.

KEDI

Te zien bij: CineMember

Honderdduizenden katten zwerven al duizenden jaren door de stad Istanbul en komen in en uit het leven van vele mensen. Katten en hun jongen brengen vreugde en geven een doel aan de mensen die voor hen kiezen.

