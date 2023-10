Apple heeft de memo rondgestuurd aan erkende Apple-serviceproviders. Het probleem circuleerde ook al op gebruikersfora en blijkbaar kreeg Apple ook al veel meldingen van klanten. Uit de memo blijkt niet welke Apple Watch-modellen zijn getroffen, maar afgaande op klachten van gebruiker zou het vooral gaan om de nieuwere modellen. Dat wil zeggen: Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 met watchOS 10 en nieuwer. Ook mensen met de nieuwste watchOS 10.0.2-update hebben er nog last van.

Fix voor flikkerend scherm komt eraan

De serviceproviders krijgen het advies om de getroffen Apple Watch-modellen niet te repararen, maar te wachten tot er een software-update van watchOS uitkomt. Apple zou werken aan een fix om het probleem op te lossen. Mogelijk zit dit al in watchOS 10.1, dat volgende week wordt verwacht. Apple heeft het probleem nog niet officieel bekendgemaakt en ook nog niet aangegeven wanneer de fix komt. Daarnaast zou Apple ook nog bezig zijn met het onderzoeken van een ander probleem, waarbij complicaties op de wijzerplaat tijdelijk roze kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Activiteitsringen, die normaal gesproken driekleurig zijn (rood, groen, blauw).

Dit kun je eraan doen

Heb je zelf last van een Apple Watch met flikkerend scherm, zoals hierboven omschreven? Dan is er op korte termijn wel een oplossing: schakel de always on-modus van de Apple Watch tijdelijk uit. Dit doe je via Instellingen > Scherm en helderheid > Altijd aan. Vervolgens kun je wachten op de aanstaande software-update, waarmee het probleem verholpen zou moeten zijn.

Sinds de nieuwe Apple Watch-modellen op de markt zijn, zijn er relatief weinig klachten over opgetreden (behalve deze dan). In onze Apple Watch Series 9 review kun je lezen hoe nieuwe functies zoals Double Tap werken en wat we vinden van de andere verbeteringen.