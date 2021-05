De Apple Watch Series 7 krijgt platte zijkanten en komt in een nieuwe, groene kleur. Dat zegt geruchtenlekker Jon Prosser in een podcast.

Vorig jaar kondigde analist Ming-Chi Kuo al aan dat de Apple Watch in 2021 een redesign gaat krijgen. Het was toen wat onduidelijk om wat voor ontwerp het precies zou gaan. Nu geeft geruchtenlekker Jon Prosser meer duidelijkheid. Volgens hem gaat het om een ontwerp met platte zijkanten, vergelijkbaar met recente andere redesigns bij de iPhone en iPad. Zit jij op dit design van de Apple Watch Series 7 te wachten?



Prosser bespreekt het gerucht in de Genius Bar-podcast, samen met collega Sam Kohl. De twee beweren het ontwerp al gezien te hebben en zeggen onder de indruk te zijn. Je moet bij dit ontwerp van de Apple Watch Series 7 denken aan een platter ontwerp, maar de wijziging is subtieler dan bij bijvoorbeeld de iPhone 12 en de meest recente iPads. Ze vergelijken het ontwerp zelfs met de nieuwe M1 iMac.

Ze spreken ook van een nieuwe kleur, namelijk groen. De kleur zou overeen komen met de groene kleur van de huidige AirPods Max. Apple gebruikt de laatste tijd steeds meer kleur voor haar producten. Zo verschijnt de iMac in maar liefst zeven verschillende kleuren. Of naast groen de Apple Watch Series 7 ook nog in veel andere kleuren beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. Momenteel kun je bij aluminium kiezen uit spacegrijs, zilver, goud, rood en blauw.

Wil je meer weten over de aankomende Apple Watch, lees dan onze Apple Watch Series 7 uitleg. Check ook onze eerdere vooruitblik op de Apple Watch van 2021.

