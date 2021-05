Google gebruikt voor de YouTube-apps voor smart-tv’s, spelcomputers, settopboxen en andere tv-apparaten nagenoeg hetzelfde design. Hierdoor zijn alle apps voor het grote scherm consistent qua ontwerp en bediening en is het makkelijker voor Google om wijzigingen door te voeren op alle apparaten. Het meest recente ontwerp van de YouTube-app voor tv’s bestaat al sinds november 2019 en is de afgelopen maanden al uitgerold op smart-tv’s en spelcomputers. Nu is ook de Apple TV aan de beurt voor het nieuwe YouTube-design.



Nieuw design YouTube op Apple TV

Het eerste dat opvalt aan het nieuwe design, is misschien wel de enorme advertentie bovenaan het video-overzicht. De app kan nu namelijk een enorm grote advertentie tonen. Dit zal niet altijd het geval zijn en als je YouTube Premium-gebruiker bent zie je helemaal geen reclame. De advertentie neemt bijna het volledige scherm in en je kunt hem wegvegen door naar rechts te vegen en te kiezen voor Deze advertentie niet meer weergeven. Maar de kans is groot dat er op den duur weer een andere reclame voor in de plaats komt. De reclames die afspelen voor de start van een video, zijn er uiteraard ook nog steeds.

Verder heeft YouTube het algehele design van de app aangepast. De achtergrond is wat donkerder en de kaders rondom de video’s zijn aangepast. Ook lijken de animaties tijdens het scrollen wat soepeler en is het menu aan de linker zijkant aangepast. Daarin vind je nu ook snelkoppelingen naar de genres games, muziek en nieuws. Voorheen stonden deze bovenaan het video-overzicht. Je moet daardoor iets meer scrollen om naar je eigen abonnementen te gaan.

Aangepaste videospeler

De videospeler is ook wat aangepast. Dit ziet er nu allemaal net wat strakker uit én er is eindelijk een bug opgelost waarbij een gepauzeerde video door ging met spelen als je instellingen wilde wijzigen, zoals de beeldkwaliteit. YouTube gebruikt nog steeds een eigen videospeler, in plaats van de standaard speler van tvOS.

Doordat de nieuwe YouTube-app nu weer gelijkgetrokken is met andere tv-versies van YouTube, lijkt de app nog steeds niet op veel andere tvOS-apps die wel gebruikmaken van de standaard interfaceelementen. Zie je het nieuwe design zelf nog niet, dan kun je proberen de app hard af te sluiten en opnieuw op te starten. Je doet dit door twee keer op de TV-knop op de afstandsbediening te drukken en de YouTube-app omhoog te vegen. De laatste keer dat de YouTube-app een groot redesign kreeg op de Apple TV, was in februari 2018.