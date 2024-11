Marily Manson: Unmasked (seizoen 1)

Onderzoekt de beschuldigingen in de bredere context van Mansons carrière, zijn snelle opkomst als de zelfbenoemde ‘Antichrist Superstar’ en de controverse rond zijn val uit de gratie. De serie onderzoekt de gevolgen van spraakmakende seksuele beschuldigingen via de stemmen van de aanklagers en de bondgenoten van Manson en is een schokkende weergave van de verschillende verhalen over wat er is gebeurd en hoeveel de samenleving, de wereld van muziek en beroemdheden is veranderd in de afgelopen generatie. Gezellig! Maar misschien niet zo geschikt voor de hele familie.