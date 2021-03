Apple is aan het onderzoeken of de Apple Watch een andere vorm gaat krijgen, met een scherm dat je om je pols wikkelt.

Apple Watch met flexibel scherm

Het idee is dat het horloge volledig bestaat uit een flexibel scherm, met horlogebandjes die je digitaal kunt aanpassen. Je hoeft dan niet meer speciale Apple Watch-bandjes te kopen, waardoor Apple een inkomstenbron kwijtraakt. Voordat de Apple Watch officieel werd aangekondigd gingen er ook al afbeeldingen van een soort armband rond, bestaande uit een scherm. Het is daarom maar de vraag of Apple het idee vlot gaat oppakken of dat het slechts een proefballonnetje is. Het idee lijkt wel wat op de Nubia Watch (zie featured afbeelding).



Het patent heeft de naam ‘Display Module and System Applications’ en is ingediend bij het Amerikaanse patentbureau. Het materiaal is flexibel genoeg om de vorm van iemands pols te volgen, zoals een normale horlogeband. Als toepassing wordt een wearable elektronisch apparaat genoemd, zoals een smartwatch. Het display is dan niet beperkt tot een rechthoek of cirkel, zoals bij hedendaagse smartwatches. Het scherm loopt door in de flexibele band.

Uitdagingen voor appmakers

De batterij, processor, omgevingslichtsensor en andere belangrijke onderdelen kunnen worden verwerkt aan de achterkant van het display. Er zitten wel enkele problemen aan. Een OLED-scherm kan beschadigd raken door blootstelling aan licht, vocht en andere omgevingsfactoren, dus er zal een stevige beschermlaag van glas overheen moeten zitten. Ook betekent de ongebruikelijke vorm van het display dat appontwikkelaars voor een flinke uitdaging staan.

Verwisselbare digitale bandjes

Het gekozen design zorgt ervoor dat de rand rondom het scherm minimaal kan worden, zodat het er mooier uit ziet. Eventueel kan de rand helemaal verdwijnen. Verder kunnen gebruikers niet alleen een wijzerplaat kiezen, maar ook een digitaal horlogebandje. Met behulp van een ‘accessory manager’ kun je een uniek uiterlijk kiezen, op de Apple Watch zelf of via de iPhone.

Apple heeft nog geen apparaten met flexibel scherm uitgebracht, maar dat kan er wel van komen als er een opvouwbare iPhone verschijnt. Dat er nu een ander uiterlijk voor de Apple Watch wordt gepresenteerd is op zich wel bijzonder, omdat in andere patenten het accessoire vaak op de gebruikelijke manier wordt afgebeeld. Een ander design zal ook niet goed vallen bij de huidige gebruikers, die gewend zijn aan hetzelfde design en vaak heel wat geïnvesteerd hebben in een collectie horlogebandjes.

Analist Ming-Chi Kuo heeft aangegeven dat de Apple Watch Series 7 wellicht een ander design krijgt, maar zo radicaal als op de tekeningen hoeven we het nu nog niet te verwachten. In vergelijking met de Nubia Watch (zie afbeelding hieronder) kan Apple vast wel iets beters verzinnen.