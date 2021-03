Samsung kan zorgen dat de iPhone 13 langer meegaat

ProMotion-scherm voor iPhone

Samsung Display is bezig om de huidige productielijn die voor Apple’s OLED-schermen wordt gebruikt, om te bouwen voor de productie van LTPO-schermen. Dit wijst erop dat de iPhone 13 voor het eerst een 120Hz display krijgt. Ook andere toeleveranciers bereiden zich voor op de overstap. Dat schrijft The Elec, op basis van nieuwe informatie die UBI Research in Azië heeft ingewonnen. Samsung Display heeft nu nog een speciale productielijn voor Apple, waar OLED-schermen worden gemaakt. Deze gaat in de eerste helft van 2021 omgebouwd worden naar een productielijn voor LTPO TFT, oftewel low-temperature polycrystalline oxide (LTPO) thin-film transistor (TFT).



Zelf gebruikt Samsung dit type display al in de Galaxy Note 20 Ultra, maar produceert dit op een andere locatie. Ook worden ze gebruikt in de Asus ROG5 smartphone. Interessant is dat Samsungs schermen de eigenschap ‘Adaptive Frequency’ hebben en dus geschikt zijn voor wisselende frequenties zoals bij de ProMotion-schermen in de iPad Pro

Waarschijnlijk gaan we de LTPO TFT OLED-schermen alleen zien in de duurdere modellen van de iPhone 13, die later dit jaar op de markt komen. Samsung Display is de enige fabrikant die dergelijke LTPO TFT OLED-schermen kan maken. LG Display levert alleen LTPS TFT OLED-schermen aan Apple, waarbij de letters LTPS staan voor Low-Temperature PolySilicon. Alles wat overblijft wordt gemaakt door fabrikant BOE. Het zal daarbij vooral gaan om de OLED-schermen die geen gebruik maken van de nieuwe technologie. Sinds december is BOE al bezig om hiervoor een fabriek in Chongqing op te tuigen.

Apple gebruikt LTPO al sinds de Apple Watch Series 5. Daarmee werd voor het eerst een always on-functie mogelijk, met wisselende verversingsfrequenties en een lager energieverbruik. De nieuwe schermen zouden wellicht ook voor een langere batterijduur kunnen zorgen. Met LTPO kun je omlaag naar een verversingsgraad van 1Hz, waardoor een always on-scherm op de iPhone haalbaar wordt.