De Apple Watch verscheen al in 2015 en sindsdien is het nog nooit mogelijk geweest om wijzerplaten van derden te gebruiken. En het gaat ook nooit gebeuren, zo blijkt uit een interview met Apple-topman Kevin Lynch.

Geen wijzerplaten van derden

Kevin Lynch kennen we als de man die jaarlijks de vernieuwingen voor de Apple Watch aankondigt. De voormalige Adobe-medewerker is al vanaf het begin van de Apple Watch nauw betrokken bij alle hardware- en software-vernieuwingen. Eén van de vernieuwingen zou het toestaan van third party-wijzerplaten kunnen zijn. Maar dat komt er niet, zo wordt wel duidelijk in een interview met de Zwitserse krant Tages-Anzeiger (paywall).



Wijzerplaat is het beginscherm van de Apple Watch

Apple ziet de wijzerplaat van de Apple Watch als het beginscherm en wil niet dat dit op een gegeven moment niet meer werkt. Waar je ook bent in de interface van watchOS, je kunt altijd terug naar het beginscherm. Apple wil zeker weten “dat je je geen zorgen hoeft te maken of je wijzerplaat nog steeds werkt na een grote watchOS-update. Wij zorgen daarvoor”, aldus Apple.

‘Het moet wel blijven werken’

Stel dat iemand een wijzerplaat van derden heeft ingesteld die niet is aangepast voor watchOS 10 (waarin nogal wat veranderingen in de interface zijn doorgevoerd). Installeert deze persoon komend najaar de update, dan crasht de software en probeert opnieuw een ongeschikte wijzerplaat te laden, waarna het opnieuw crash. Dit kan leiden tot een eindeloze crashloop, waar Apple de schuld van krijgt. Apple laat je immers ook niet het beginscherm van de iPhone of iPad wijzigen.

Toch zou Apple hier wel omheen kunnen werken, door bijvoorbeeld één standaard wijzerplaat als default aan te wijzen. Op de tweede, derde plek en verder zou je dan third party-wijzerplaten kunnen neerzetten, die een foutmelding tonen als ze niet meer werken. Maar blijkbaar vindt Apple dat te riskant of niet gebruiksvriendelijk genoeg.

Gelukkig maakt watchOS 10 het voor liefhebbers van aanpassingen wel een stuk makkelijker: je kunt widgets gebruiken die je met een draai aan de Digital Crown snel tevoorschijn kunt halen. Daardoor kun je een minimalistische wijzerplaat instellen en toch snel toegang krijgen tot extra functies, zoals je favoriete hardloopapp. Apple staat ook third party-apps toe op de Apple Watch, waarvan je de complicatie op de wijzerplaat kunt zetten. Zo krijg je toch informatie van andere aanbieders dan Apple. Maar de basisfunctionaliteit van het horloge (de klok) houdt Apple het liefst in eigen hand.

Bovendien vindt Lynch dat Apple gebruikers als genoeg keuze geeft uit wijzerplaten. In het interview vertelt Lynch samen met collega Deidre Caldbeck ook hoe het nieuwe systeem van widgets in watchOS 10 is ontstaan uit de Glances, die in watchOS 1.0 werden geïntroduceerd en daarna plots weer waren verdwenen. Mensen willen snel toegang tot informatie en met widgets is dat mogelijk, zonder de complexiteit die de Glances met zich meebrachten. Je kunt met de widgets in 2 seconden informatie raadplegen.

Lynch vertelt ook waarom Force Touch aanvankelijk op de Apple Watch aanwezig was, maar later weer werd verwijderd. Het heeft te maken met het feit dat de schermen in het begin heel klein waren. Er was een manier nodig om incidenteel te bedienen, zonder dat het ruimte innam. Het bracht echter wel een nieuwe probleem met zich mee: je had geen idee of er extra functies beschikbaar waren door hard te drukken. Nu de schermen wat groter zijn geworden, is het mogelijk om gewoon knoppen te gebruiken.

Het volledige interview is te lezen bij de Tages-Anzeiger, maar alleen als je een abonnement neemt.