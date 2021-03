Apple heeft in samenwerking met platenlabel Warner Music de zogenaamde Saylists samengesteld, met nummers waarin specifieke klanken extra vaak voorkomen. Het zou helpen met jongeren met spraakproblemen.

Een bekende techniek om jongeren en kinderen met spraakproblemen te helpen, is door de klank waar ze moeite mee hebben vaak te laten herhalen. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met de klank van de letter K, kan het helpen om woorden met deze letter vaak te herhalen. Met de nieuwe Apple Music Saylists wil de streamingdienst zijn steentje bijdragen.



Apple Music Saylists: hulp bij jongeren met spraakproblemen

In totaal zijn er tien verschillende Saylists afspeellijsten, elk met een eigen focus op een bepaalde klank of letter. De afspeellijsten bestaan uit nummers waarin die specifieke klank zo vaak mogelijk voorkomt. Door de nummers mee te zingen, zou dit helpen bij het verbeteren van de uitspraak van die specifieke klank, zo is het idee. De afspeellijsten zijn met algoritmes samengesteld. Deze algoritmes hebben de lyrics geanalyseerd, met als resultaat dus tien afspeellijsten, met elk zo’n tussen de vijftien en twintig nummers.

De focus van de afspeellijsten ligt helaas wel op de uitspraak van de Engelse klank, maar desalniettemin kan het een toevoeging zijn omdat veel klanken in het Nederlands ook overeenkomen. De afspeellijsten zijn dan ook gewoon in Nederland te beluisteren. We vinden het wel jammer dat Apple geen lijsten gemaakt heeft met Nederlandse muziek.

Warner Music heeft voor het samenstellen ook samengewerkt met spraaktherapeut Anna Biavati-Smith. Zij zegt dat de muziek kinderen op een aangename manier kan helpen bij het trainen van bepaalde klanken.

Je vindt de Saylists-afspeellijsten in Apple Music via deze link. Je kan ook in de Muziek-app zoeken op Saylists en dan filteren op afspeellijsten.