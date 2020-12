ECG-meting tot hartslag 150

Sinds de Apple Watch Series 4 is de ECG-functie aanwezig, behalve op de eerder dit jaar verschenen Apple Watch SE. De ECG-app kan de elektrische signalen opvangen die gegenereerd worden door je lichaam, tijdens een hartslag. Daarbij moet je je vinger op de Digital Crown leggen. Er zijn al talloze verhalen van mensen waarbij de ECG-functie hun leven heeft gered, omdat ze tijdig in staat waren om een arts op te zoeken. Maar het werkte alleen bij lagere hartslagen.



Meteen meten na het sporten

De huidige ECG-app kan wel metingen doen onder 50 slagen per minuut, of boven 120 slagen per minuut. Maar daarbij krijg je een melding dat de meting niet definitief is en dat er niet zo goed gemeten kan worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij mensen die medicijnen slikken om de hartslag te verlagen, of erg fitte mensen die een lagere rusthartslag hebben gekregen door training. Het betekent ook dat je vlak na een training geen meting kon uitvoeren, of wanneer je hartslag verhoogd is door verschillende factoren. Daarbij kunnen stress, nervositeit of alcohol meespelen.

Vanaf watchOS 7.2 is het mogelijk om bij verhoogde hartslag boven de 150 slagen per minuut een meting te doen en boezemfibrilleren op te sporen. Je hoeft dan na het sporten niet meer te ontspannen, maar kunt meteen gaan meten. Wel is het zo dat je bij boezemfibrilleren bij een hartslag tussen 100 en 150 bpm een aanduiding komt dat het gemeten werd bij een verhoogde hartslag.

Goedkeuring per land

Volgens MyHealthApple heeft Apple in augustus de aanvraag gedaan om een update van de ECG-app uit te kunnen brengen. Die aanvraag werd gedaan bij de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FDA en is inmiddels goedgekeurd. Komende week wordt watchOS 7.2 verwacht, samen met de 14.2 updates voor iOS, iPadOS en tvOS.

Steve Moser publiceerde screenshots van watchOS 7.2 op Twitter. hij waarschuwt dat de functie mogelijk niet overal direct beschikbaar komt, omdat er in veel landen goedkeuring voor nodig is. Vorige week werd in de watchOS 7.2 beta een nieuw algoritme voor de ECG-functie aangetroffen, die hiermee te maken lijkt te hebben.

In totaal zijn er nu 50 landen waar je de ECG-functie kunt gebruiken. Apple rolt de ECG-functie gaandeweg uit. Zo komt Taiwan er volgende week bij, met de release van watchOS 7.2. Op hetzelfde moment gaat Fitness Plus van start, maar alleen in de VS en een beperkt aantal andere landen.