Geen iMessage-notificaties in iOS 14

Het probleem is niet gebonden aan een bepaald toestel; het kan zich bij elke iPhone met iOS 14 voordoen. Honderden mensen klagen op Reddit en op het supportforum van Apple dat ze er last van hebben. Daardoor missen ze sms’jes en iMessge-berichten. Aanvankelijk leek het probleem beperkt tot de iPhone 12-serie, maar nu klagen ook bezitters van andere iPhones erover. Het probleem doet zich willekeurig voor. Van sommige berichten krijgen mensen wel een notificatie, van andere niet. Ze krijgen op het ontgrendelscherm geen melding en er verschijnt ook geen badge op het appicoon. Pas als ze de app openen zien ze dat er een nieuw bericht is. Apple heeft nog niet gereageerd.



In een poging om het probleem op te lossen proberen gebruikers van alles. Zo verwijderen ze contacten, om die vervolgens weer opnieuw toe te voegen. Ook het uitschakelen van iMessage om het vervolgens were in te schakelen wordt geprobeerd, maar dat lost het niet definitief op. Na een tijdje hebben mensen weer last van de bug. Wat wel lijkt te werken (maar erg tijdsintensief is) is om na elk bericht de iMessage-app af te sluiten. Maar ook dat werkt niet voor iedereen.

Of iOS 14.3 de oplossing gaat brengen, is nog maar zeer de vraag. Mensen die al de iOS 14.3 beta draaien hebben er ook last van. Apple zou het nog last-minute kunnen oplossen, voor de definitieve release van iOS 14.3, dat zeer waarschijnlijk op maandag komt.

Bij sommige mensen gaat het probleem nog iets verder: zij beweren ook geen meldingen meer te krijgen van sommige telefoongesprekken. Bij het controleren van alle instellingen bleek alles goed te staan. Vorige maand bracht Apple iOS 14.2.1 uit, waarin een probleem werd opgelost met het afleveren van MMS-berichten, maar het lijkt daarbij te gaan om een heel ander probleem.