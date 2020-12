Apple bracht dit jaar de nieuwe iPhones in oktober uit en dat was ongebruikelijk. Het had te maken met de gezondheidscrisis, waar ook Apple door was overvallen en waardoor de werkzaamheden moeizamer verliepen. Apple probeerde allerlei middelen in te zetten, zoals robots en augmented reality om de productie op afstand te sturen. Toch lukte het niet om de iPhone 12-serie op het gebruikelijke moment in september aan te kondigen en de eerste modellen in de winkels te krijgen. Bij de iPhone 13 keert Apple echter weer terug naar het gebruikelijke schema. Dat beweert Apple-analist Ming-Chi Kuo.



De iPhone 13-modellen zijn voorzien van een A15-chip, meldt Kuo. In een normaal jaar begint Apple begin van de zomer met de massaproductie van iPhones, maar bij de iPhone 12 gebeurde dat pas in september. Daardoor moest alles uitgesteld worden. In 2021 kunnen we de aankondiging waarschijnlijk gewoon in september verwachten, zoals gebruikelijk. Maar niets is zeker, omdat we niet weten hoe de pandemie zich verder ontwikkeld.

Kuo meldt ook dat de vraag naar iPhones hoog blijft, vooral voor de iPhone 12 Pro-modellen. Daar traden wel wat tekorten op voor cameracomponenten, waardoor de levertijden via de Apple Store wat uitlopen. De iPhone 12 (mini) is wel gewoon op voorraad bij Apple en bij de meeste webwinkels en providers.

Er waren geluiden dat Apple’s toeleverancier TSMC de capaciteit voor de A14-productie in het eerste kwartaal van 2021 zou terugdraaien van 100% naar 80%, maar volgens Kuo is dat onzin. Hij zegt dat het te maken heeft met seizoensinvloeden. Na het drukke feestdagenseizoen doen de fabrikanten altijd een tandje terug. TSMC zal gaandeweg overschakelen op de productie van de nieuwe A15-chip, die in de iPhone 13-familie zal zitten.