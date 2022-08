Canva Whiteboards

De functie doet sterk denken aan Apple Freeform, iets wat Apple al heeft aangekondigd voor iPadOS 16 en macOS Ventura, maar waarvan we nu al weten dat het is vertraagd. Volgens Apple is dat het perfecte hulpmiddel voor “brainstormen op een bord dat alleen beperkt is tot je eigen verbeeldingskracht”. Je kunt realtime samenwerken met andere Mac-gebruikers. Canva Whiteboards doet dat ook: je kunt samenwerken met je team op een Mac, iPhone of iPad. Je begint in Canva Presentation met een enkele pagina en kunt dit met één klik uitbreiden naar een veel groter Canva Whiteboard.



Hierop heb je een schier oneindige ruimte tot je beschikking, waarop je kunt in- en uitzoomen, bladeren en reageren op elkaars ideeën met stickers, polls, vormen en lijnen. Canva levert 100 miljoen plaatjes, video’s, audiotracks en dergelijke mee. Een timer zorgt dat alles onderling is gesynchroniseerd, zodat je zeker weet dat je niet achterloopt. Er zijn ook meldingen om te laten weten wanneer het jouw tijd is om te spreken, wanneer je nog 10 seconden over hebt en wanneer de tijd op is.

Honderden templates

In een Whiteboard kun je verschillende templates kiezen voor je presentaties. Je hebt keuze uit honderden voorbeelden, afgestemd op verschillende toepassingen zoals flowcharts, mindmaps, tafelindelingen, organisatieschema’s en dergelijke. Je kunt hier alvast wat templates bekijken. Net als bij Apple is de samenwerking realtime: je kunt reageren met emoji of stickers en korte commentaren geven. Iedereen is te herkennen aan een gekleurde cursor. Na een brainstorm kun je een whiteboard delen via een link of downloaden.

Canva Whiteboards is beschikbaar in de Canva-app en website en is gratis te gebruiken op je Mac, iPhone en iPad. Voor de premium-functies zul je echter moeten betalen en dan wordt het al snel prijzig: €12 per maand of €108 per jaar.

Of Apple’s Freeform een succes wordt is nog even afwachten. Veel bedrijven hebben al een oplossing om te brainstormen en iets wat alleen voor Apple-gebruikers geschikt is maakt het lastiger in een gemengd team. Canva heeft wat dat betreft betere papieren: het werkt op meerdere platformen (ook Android) en op het web.