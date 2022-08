Twelve South komt met een nieuwe versie van de Curve-standaard. De nieuwe Curve Flex-standaard is een opvouwbare versie, die vooral handig is voor iedereen met een flexibele werkplek of vaak wisselt tussen werken thuis en op kantoor.

Als je op zoek bent naar een MacBook-standaard, dan kom je ongetwijfeld de modellen van Twelve South tegen. Het accessoiremerk heeft meerdere modellen en één daarvan is de Curve-standaard. Dit is een verhoogde standaard van aluminium met een ronde voet waar je je MacBook op een elegante manier op kunt zetten. Maar een nadeel is dat deze standaard niet bepaald klein is, waardoor je hem niet zomaar even in je tas stopt. Dat kan met de nieuwe Curve Flex wel, die Twelve South vandaag heeft aangekondigd.



Twelve South Curve Flex: opvouwbare standaard

De Twelve South Curve Flex bestaat uit twee scharnieren: eentje bij de voet en eentje bij het stuk waar je de MacBook zelf op laat rusten. Je kunt de standaard in meerdere posities zetten, waardoor je het scherm van je MacBook tot wel zo’n 55 centimeter hoger kan zetten. Het toetsenbord is te plaatsen in een hoek van 0 tot 45 graden, waardoor het ook prettiger is om op te typen als je de houder zonder extern scherm of toetsenbord gebruikt.

Het grootste voordeel van deze standaard is dat je hem dus gemakkelijk kan opvouwen. Waar de gewone Curve nog een wat lomper stuk aluminium is, kun je de nieuwe versie heel plat opvouwen en in de meegeleverde hoes stoppen. Het is daarmee een gemakkelijke hoes als je wisselt tussen thuiswerken en kantoor of als je op school of werk op een flexibele plek werkt. De standaard is ontworpen met de MacBook in het achterhoofd, maar je kan er iedere andere laptop op zetten.

De nieuwe Twelve South Curve Flex is binnenkort beschikbaar en je kan kiezen uit matzwart en matwit. De adviesprijs is €89,99. Mocht je geen behoefte hebben aan de opvouwbare versie, dan kun je de standaarduitvoering nu al bij diverse winkels vinden. Die is met een prijs van rond de €55,- wel een stuk goedkoper.

Voor nog meer houders, moet je ons artikel met MacBook-standaarden lezen. Daarin vind je nog veel meer keuze, waaronder enkele goedkope opties en andere opvouwbare varianten.

Prijzen normale Twelve South Curve-standaard

Zwart Wit