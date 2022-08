Ben jij een fanatieke gebruiker van Apple Watch-apps die door derden zijn gemaakt, of heb jij genoeg aan de standaardapps die Apple meelevert? Laat het weten in onze poll!

Apple Watch-apps van derde partijen

Stel dat Apple besluit om van watchOS een gesloten systeem te maken en alleen nog eigen apps toe te staan. Zou jij ervan wakker liggen, of gebruik je ze toch nauwelijks? Met alle antitrust-onderzoeken tegen Apple is het bijna ondenkbaar dat Apple van de Apple Watch een gesloten systeem maakt, maar bij wearables van andere merken is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je een App Store hebt waarmee je naar hartenlust allerlei apps kunt installeren. Maar maak jij ook gebruik van die mogelijkheid? Toen we over deze poll nadachten en eens rondkeken op onze eigen Apple Watches, bleek dat het per persoon heel verschillend is. Je denkt misschien dat je veel apps van derden gebruikt, want je bent immers een pro-gebruiker die het maximale uit de devices haalt.



Maar in de praktijk kan het aantal apps van derden dat je daadwerkelijk dagelijks of wekelijks opstart best anders uitpakken dan je had gedacht. Bij veel apps kun je de info via de wijzerplaat raadplegen en hoef je ze niet eens te openen. Daarom zijn we benieuwd: ben jij een intensieve gebruiker van Apple Watch-apps van derden? Zijn het meerdere apps of een handjevol? Of maak je vooral gebruik van de standaardapps die Apple meelevert op de smartwatch?

Heb je geen Apple Watch, dan kun je deze poll helaas niet invullen. Maar we hebben genoeg andere leuke polls! En ben je van plan om je Apple Watch toch iets meer te gaan gebruiken, dan helpen we je op weg met een lijst van de beste Apple Watch-apps. Of misschien kun je in de App Store op de Apple Watch nog wat pareltjes vinden.