Zelf een iPhone-concept maken

Designers hebben het er maar druk mee in de weken voorafgaand aan de nieuwe iPhones: het maken van concepten en renders van aanstaande toestellen. Soms zijn ze realistisch, soms zijn het fantasieprojecten met eigenschappen waar nooit voor zal kiezen. Denk jij: dat kan ik beter? Dan kun je nu aan de slag met deze website, waarmee je beide kanten op kunt: realistisch of totaal losgeslagen van de realiteit. Normaal kost het maken van een mock-up heel wat uren, maar ontwikkelaar Neal Agarwal heeft het je wel heel makkelijk gemaakt. Vanuit je browser klik je naar eigen wens alles bij elkaar. De website heet heel toepasselijk Design the Next iPhone.



Je begint met de basisvorm van een iPhone in 3D, die eruit ziet als een kale iPhone 13 Pro zonder poorten en knoppen. Vervolgens kun je allerlei eigenschappen toevoegen, die je vanuit de onderkant van het scherm er naartoe sleept. Je kunt ze overal op de behuizing plaatsen, dus als jij de volumeknoppen aan de voorkant wil hebben, kan dat. Ook de camerabult, notch, Lightning-poort en dergelijke kun je naar eigen inzicht ergens naartoe slepen.

Om het nog wat gekker te maken kun je de meest waanzinnige extra’s eraan toevoegen, zoals oogjes, een antenne of een peerlogo. Wil je een HDMI-poort, een setje wielen van de Mac Pro of een Digital Crown zoals je op de Apple Watch hebt? Ook dat kan. Een stuurwiel of klikwiel en zelfs een bekerhouder zijn allemaal mogelijk.

Ben je klaar, dan kun je je iPhone-concept laten ronddraaien terwijl een stem van Tim Cook commentaar geeft. De video kun je delen met anderen. Het mooie is dat je helemaal los kunt gaan en de iPhone van je dromen kunt ontwerpen, in elke gewenste kleur. Je kunt de knoppen, het Apple-logo en allerlei andere onderdelen een eigen kleur geven.

Probeer het zelf en laat zien welke creatie je hebt gemaakt!