Het aanbod van Apple Watch-apps is al jaren dalende, terwijl er nog maar zelden nieuwe apps bij komen. Waar veel apps er in de begindagen van de Apple Watch snel bij waren om een versie voor Apple’s smartwatch uit te brengen, is dat tij al jaren geleden gekeerd. Vandaag werd duidelijk dat de online bank bunq ook stopt met de Apple Watch-app. Die app had een aantal handige unieke functies.

bunq stopt met Apple Watch-app

De Apple Watch-app van bunq werd vijf jaar geleden geïntroduceerd. In de afgelopen jaren zijn daar niet zoveel ontwikkelingen geweest, maar de app werkte nog altijd en had een aantal unieke functies. Zo zie je niet alleen het saldo van al je bunq-rekeningen, maar kun je ook het saldo zien van rekeningen van andere banken die je aan de bunq-app toegevoegd hebt. Het was daardoor een mooie oplossing voor bijvoorbeeld de eerder al verdwenen Apple Watch-app van ING.

Maar de Apple Watch-app van bunq had nog meer handige mogelijkheden. Zo kun je vanaf je pols de rekening wijzigen waar je creditcards aan gekoppeld zijn en kun je eenvoudig de CVC-code checken, ook als je deze automatisch liet vernieuwen. Bovendien kon je met de app je klantenkaarten van winkels laten scannen als je die aan de bunq-app op je iPhone toegevoegd had. Het was daarmee dus ook een alternatief voor Apple’s eigen Wallet-app en anderen klantenkaartenapps.

In een e-mail aan klanten heeft bunq nu laten weten dat de Apple Watch app vanaf 7 februari 2025 niet meer te gebruiken is. Als reden geven ze dat de Apple Watch-versie niet de volledige bankervaring kon bieden die ze nastreven. Daarom is besloten om te focussen op de gewone bunq-app en de webversie.

Zelfs Apple verwaarloost Apple Watch-apps

Het is niet verwonderlijk dat er nog altijd Apple Watch-apps zijn die ermee stoppen, aangezien Apple ook zelf haar apps verwaarloost. Wie namelijk nu de App Store-app op de Apple Watch opent, wordt begroet met een lijstje van apps die bijgewerkt zijn voor watchOS 9 (!). Deze watchOS-versie verscheen twee jaar geleden en inmiddels zijn we al bij watchOS 11 aanbeland. Verderop in de App Store-app staat ook wel een gecureerd lijstje van volgens Apple “de beste apps voor watchOS 11”, maar dat lijstje heeft veel overlap met het eerder genoemde watchOS 9-lijstje.

