SkyShowtime heeft aangekondigd dat er een nieuw premium abonnement aankomt in 4K UHD-kwaliteit. Deze is advertentievrij en biedt meer gelijktijdige streams en downloads.

SkyShowtime nu in 3 varianten

SkyShowtime Premium wordt vanaf 29 oktober aangeboden naast de bestaande SkyShowtime-abonnementen met reclame en standaard. Zo heb je meer keuze uit de bundels die je afsluit. SkyShowtime Premium komt beschikbaar in alle ruim 20 markten waarin de streamingdienst actief is, waaronder Nederland, Spanje en Zweden. Je kunt nu dus kiezen uit:

Wat is er bij SkyShowtime te zien?

SkyShowtime gaat er vooral prat op dat ze het complete Yellowstone-aanbod hebben, met alle seizoenen van 1883, 1923 en Yellowstone. Ze beloven dat er binnenkort nog meer nieuwe en exclusieve series en films uitkomen, waaronder A Quiet Place: Day One, Landman, Lioness (S2), The Day of the Jackal en The Fall Guy. Verder kun je alvast uitkijken naar de SkyShowtimeOriginals Mamen Mayo, Schmeichel en Śleboda. Het tweede deel van Yellowstone (S5) zit er ook aan te komen.

SkyShowtime is er zelf nogal trots op: Yellowstone.

Waarom Premium?

Met het Premium-abonnement kun je op 5 apparaten tegelijk streamen binnen het gezin. ook kun je tot 100 titels (waaronder maximaal 30 films) selecteren om offline te kijken. De Premium-bundel biedt bovendien toegang tot populaire SkyShowtime-titels die in 4K UHD beschikbaar zijn. Let wel: dit geldt dus niet voor alle titels, maar voor een selectie daarvan.

SkyShowtime was de eerste die een abonnement met advertenties introduceerde en is naar eigen zeggen nu ook de eerste die 3 verschillende abonnementstypen aanbiedt.

