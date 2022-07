Amazon Prime Video is de streamingdienst van Amazon die is inbegrepen als je al abonnee bent van Amazon Prime. De dienst is daardoor relatief goedkoop, want je betaalt slechts €2,99. Het aanbod is behoorlijk uitgebreid, waardoor het voor veel kijkers een goede deal zal zijn. Wat minder goed was, was de bijbehorende Prime Video-app. Van alle streamingdiensten vinden we dat Amazon momenteel één van de slechtste apps heeft, maar daar komt hopelijk binnenkort verandering in. Vanaf deze week rolt Amazon de vernieuwde Amazon Prime Video-app uit, waarbij het design en de bediening flink aangepakt is.



Amazon Prime Video app vernieuwd

Het eerste dat opvalt is dat het menu van de app verplaatst is van de bovenkant naar de linker zijkant. Je kent dit misschien al van een groot aantal streamingdiensten, waaronder Netflix, Disney+ en HBO Max. De nieuwe onderdelen in het menu zijn onder andere de Home-pagina, Store, Gratis met reclame, Mijn Spullen en Zoek. Sommige van de icoontjes in het menu komt één op één overeen met die van Netflix. Ook de rest van de nieuwe app heeft veel weg van het design van Netflix. Bij het bladeren door de shows en films kan in het bovenste deel van het scherm de titel, omschrijving en een grote cover foto verschijnen, al dan niet met bewegende beelden.

Er zijn ook grote nieuwe carrousels met speciaal uitgelichte shows, waaronder enkele Amazon Originals. Dit doet dan weer denken aan de Apple TV-app, waarin sommige films en series van Apple TV+ extra groot worden uitgelicht. Bij het uitlichten van één van de Originals krijg je ook meteen bewegende beelden te zien, zonder dat je deze eerst hoeft aan te klikken. Ook is er een nieuwe Top 10-lijst op het startscherm, zodat je beter kan zien wat er populair is. Overigens vind je binnen elk onderdeel van de app nog verdere mogelijkheden om te filteren, bijvoorbeeld op films of juist alleen op tv-series.

The Verge schrijft dat er zo’n 18 maanden aan dit nieuwe project gewerkt is. Het doel was om de app minder rommelig aan te laten voelen. Alles is daardoor wat gestroomlijnder en voelt wat minder overweldigend. Maar door het nieuwe design dat sterk lijkt op Netflix en HBO Max, lijkt de app wel iets van zijn eigen identiteit te missen. Overigens hoef je de Amazon Prime Video-app als abonnee en Apple-gebruiker niet eens op te starten, want je kan Amazon Prime Video ook gewoon koppelen aan de TV-app en vanuit daar bladeren door de content.

De vernieuwde Amazon Prime Video-app wordt vanaf vandaag uitgerold. De uitrol kan enkele weken in beslag nemen en zal beginnen op de Apple TV (vierde generatie en nieuwer), Android TV, Fire TV, de ingebouwde apps op smart-tv’s en mobiele Android-toestellen. iOS en het web zijn ergens de komende maanden aan de beurt. We verwachten ook dat de Mac-versie van Amazon Prime Video rond die periode vernieuwd wordt.