Wat is Amazon Prime Video?

Amazon Prime is een betaalde dienst van Amazon, waarmee je extra voordeel krijgt. Ben je lid, dan heb je ook toegang tot Amazon Prime Video, een soort Netflix-alternatief. Omdat veel mensen zich niet bewust zijn dat ze ook gebruik kunnen maken van Amazon Prime Video vind je hieronder meer uitleg.

De videodienst is al sinds december 2016 in Nederland en België beschikbaar. Ook verscheen er in december 2017 een Apple TV-app, waarmee je naar tv-shows en films kunt kijken via je Apple TV. Het is in veel opzichten vergelijkbaar met Netflix of Videoland: er staan allerlei populaire series en films op en er is regelmatig nieuw materiaal, dat exclusief via deze dienst te kijken is. Amazon Prime Video is in feite hét entertainment-portaal om te zorgen dat je nog meer Amazon-diensten gaat afnemen, met onder andere gratis bezorging en gratis games.



Geschikte apparaten voor Amazon Prime Video

Om naar de streaming videodienst van Amazon te kunnen kijken moet je lid worden van Amazon Prime. De videodienst maakt dan automatisch deel uit van je abonnement. Je krijgt toegang tot een enorme collectie aan films en series, die wekelijks wordt vernieuwd.

Je kunt Amazon Prime Video kijken op onder andere de volgende apparaten:

Smartphone: via de speciale app voor iPhone en iPad

Desktopcomputer: via de browser

Fire-tablet: de tablet van Amazon zelf

Smart-tv: via tv’s van Samsung, Android TV of een tv die is aangesloten op een Apple TV

Wat heb je nodig voor Amazon Prime Video?

Om Amazon’s videodienst te kunnen kijken heb je een Amazon-account nodig. Heb je ooit eens iets besteld bij Amazon, dan beschik je al over een Amazon-account waarmee je kunt inloggen. Je moet je dan nog wel abonneren op de betaalde dienst Amazon Prime. Dit kost in Nederland €2,99 per maand ter introductie. Mogelijk gaat de prijs later omhoog.

Je kunt je dus niet los abonneren op de videodienst, het komt altijd als onderdeel van het betaalde pakket met meerdere diensten. Amazon probeert je op die manier binnen te trekken in het hele ecosysteem. Met Amazon Prime krijg je ook onbeperkt gratis bezorging, gratis games en onbeperkt opslag voor je foto’s, dus dit kan aantrekkelijk zijn.

Amazon Prime Video: dit kun je kijken

Heb je bovenstaande stappen genomen en ben je lid geworden, dan krijg je toegang tot de dienst. Je ziet in de app verschillende genres zoals drama, komedie, kinderfilms en meer. Het aanbod is bijzonder groot, dus als je een bepaalde film wilt gaan kijken loont het de moeite om te kijken of Amazon ‘m misschien heeft. Bij Amazon draait het vooral om films, in tegenstelling tot Netflix. Daarnaast zijn er enkele tv-series zoals Mr. Robot, Downton Abbey en Two and a Half Men. Daarnaast zijn er oudere en nieuwere films, zoals The Godfather-serie. Sommige films en series zijn bij meerdere videodiensten te kijken.

Je kunt afleveringen offline opslaan. Bovendien kun je op drie apparaten tegelijk kijken en is er content beschikbaar in 4K, zonder dat je daarvoor extra hoeft te betalen.

Let op dat deze dienst vooral lijkt bedoeld voor de digitale voorhoede. Veel series zijn Engelstalig en hebben geen Nederlandse ondertiteling. Er is een speciale sectie voor materiaal met Nederlandse ondertitels.

Amazon Originals

Amazon heeft ook zogenaamde Amazon Originals, die alleen bij deze videodienst te zien zijn. Grootste troef vanaf het begin was The Grand Tour, de opvolger van Top Gear. Sommige series zoals Transparent en Mozart in the Jungle hebben misschien niet de naamsbekendheid van Game of Thrones, maar zijn toch leuk genoeg om eens te kijken.

Andere leuke series om te kijken zijn:

Bosch

The Boys

Comrade Detective

Fleabag

Goliath

Good Omens

The Grand Tour

The Man in the High Castle

The Marvelous Mrs. Maisel

New Yorker Presents

One Mississippi

Patriot

Philip K. Dick’s Electric Dreams

Red Oaks

The Tick

Transparent

Wat kost Amazon Prime Video?

Amazon Prime Video kostte aanvankelijk €5,99 per maand, waarbij je de eerste maand gratis kon kijken. Daarmee was Amazon al relatief goedkoop ten opzichte van andere streaming videodiensten. Met de komst van Amazon naar Nederland is de prijs verlaagd, waardoor het aantrekkelijker is geworden om lid te worden.

Je betaalt nu nog maar €2,99 per maand. De eerste 30 dagen zijn gratis.

Betalen kan met creditcard. Later zal het ook mogelijk wordt om met PayPal en iDeal af te rekenen. Wanneer je je op de site van Amazon Prime Video aanmeldt krijg je alleen de mogelijkheid om met creditcard te betalen. De andere betaalopties krijg je te zien als je je voor de Amazon Prime-bezorgdienst aanmeldt.

Kijk ook naar ons overzicht van streaming videodiensten in Nederland, waar Amazon Prime Video natuurlijk ook uitgebreid wordt besproken!