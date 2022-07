Amazon Prime wordt duurder

In de VS voerde Amazon in februari van dit jaar al een prijsverhoging door. Daar betaal je nu 15 dollar per maand of 139 dollar per jaar. Ter vergelijking: in Nederland betaal je momenteel 2,99 euro per maand. Gemiddeld zal in Europa de prijs van het abonnement met 43 procent omhoog gaan. In Duitsland gaat het om een stijging van 30 procent naar 89,90 euro per jaar. Duitsland is de op een na grootste markt voor Amazon, na de Verenigde Staten.



Duitsland en Oostenrijk: €7,99 (wordt €8,99)

Frankrijk: €5,99 (wordt €6,99)

Spanje en Italië: €3,99 (wordt €4,99)

Nederland: €2,99 (wordt €3,99?)

In Frankrijk gaat de maandprijs omhoog van 5,99 euro naar 6,99 euro en de jaarprijs van 49 euro naar 69,90 euro. In het Verenigd Koninkrijk stijgt de prijs naar 95 pond per jaar, terwijl in Spanje en Italië met een prijsverhoging tussen de 39 en 43 procent moet worden gerekend. De prijsverhoging in Nederland zal naar schatting vergelijkbaar zijn met deze landen. Helaas kun je in Nederland niet per jaar afsluiten, maar je hebt wel een relatief gunstig maandabonnement van 2,99 euro per maand. In andere landen betaal je vaak veel meer:

Op dit moment kun je nog voor €2,99 per maand inschrijven. Je krijgt dan:

Onbeperkt gratis bezorging

Amazon Prime Video, inclusief Amazon Originals

Gratis games en in-game content via Prime Gaming

Beveiligde en onbeperkte opslag van foto’s

Hogere transportkosten

De prijsverhoging geldt vanaf 15 september voor nieuwe abonnees en voor mensen die willen verlengen. Als reden geeft Amazon de sterk gestegen transportkosten.

In de VS werd voor de prijsstijging een bredere uitleg gegeven: het was een reactie op een winstdaling. Afgelopen april boekte Amazon het eerste kwartaalverlies in zeven jaar door economische tegenvallers, hogere lonen en hogere brandstofkosten. Door de krappe arbeidsmarkt in de VS was het lastiger om goed personeel te vinden. Aanstaande donderdag zal Amazon de nieuwste kwartaalcijfers bekendmaken. Diezelfde dag maakt ook Apple nieuwe kwartaalcijfers bekend.

‘Geen prijsverhoging in Nederland’

Ten tijde van de Amerikaanse prijsverhoging in februari 2022 liet een woordvoerder nog weten, dat het Prime-abonnement in Nederland niet duurder zou worden. “Deze prijsverhoging is alleen van toepassing op de VS. In Nederland blijft de prijs van een Prime-lidmaatschap momenteel 2,99 euro per maand”, aldus een woordvoerder. Maar nu gaat Amazon toch in heel Europa de prijzen verhogen.

Er is kans dat abonnees daardoor gaan afhaken. Door de stijgende kosten van levensonderhoud kijken mensen kritischer naar de vele diensten waar ze lid van zijn. Een Prime-abonnement naast Bol Select of toegang tot Prime Video naast Netflix, Videoland en Apple TV+ is dan niet altijd noodzakelijk.