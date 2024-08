Vaarwel 3G: Odido schakelt als laatste provider 3G uit in Nederland

3G was een belangrijke stap in de ontwikkeling van het mobiele internet. Het zorgde destijds voor de eerste boost in snelheid en was ook het eerste netwerk dat bij de allereerste iPhone in Nederland ondersteund werd (namelijk voor de iPhone 3G). Maar aan al het goeds komt een einde: vandaag laat Odido (wat voorheen T-Mobile was) weten dat 3G uitgefaseerd wordt. De uitfasering gaat wel een flinke tijd in beslag nemen: tot minstens 1 augustus 2026 blijft het netwerk nog in de lucht. De exacte einddatum wordt later bekendgemaakt.

Odido stopt met 3G

Toen de iPhone voor het eerst in Nederland te koop was, was T-Mobile de exclusieve provider die het toestel hier mocht verkopen. Het was de iPhone 3G die in 2008 zijn introductie maakte in Nederland, een jaar na de komst van de eerste oorspronkelijke iPhone in de VS. In dat opzicht is het uitschakelen van 3G door Odido een memorabel moment. Veel impact zal het op iPhone-gebruikers echter niet hebben: alleen hele oude modellen kunnen geen verbinding maken met 4G. Om 4G te kunnen gebruiken, heb je een iPhone 5c of iPhone 5s of nieuwer nodig.

Mocht je echter nog je oude iPhone 3G koesteren die je destijds bij T-Mobile gekocht hebt, dan is het dus goed om te weten dat je die in de toekomst niet meer met het mobiele netwerk kan gebruiken. Andere providers schakelde het 3G-netwerk al eerder uit. Vodafone stopte al in 2020 met 3G, terwijl KPN in 2022 de stekker uit 3G trok. Odido was dus nog de enige provider die 3G aanbiedt, ook voor de kleinere providers die op datzelfde netwerk draaien. In het persbericht zegt Odido dat ze tot tenminste 1 augustus 2026 het 3G-netwerk beschikbaar houden. Minimaal een half jaar van tevoren zal de concrete einddatum van het 3G-netwerk bekend worden gemaakt.

Odido zegt dat het stoppen van de 3G/UMTS/HSPA-netwerktechniek ervoor zorgt dat de dienstverlening op het 4G- en 5G-netwerk verbeterd wordt. Uiteindelijk zou dit een betere ervaring moeten opleveren.

Onlangs startte Odido nog met het activeren van de 3,5GHz-frequenties voor 5G, waardoor de snelheden hoger zouden moeten liggen.

