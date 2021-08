iCulture Vandaag: dit was maandag 2 augustus 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 2 augustus 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag blikken we alvast vooruit op het aankomende studiejaar, met onze lijst met de beste iPad voor studenten. Ook laten we zien waar je als student korting kan krijgen op software én hardware. Ook delen we details over een nieuw YouTube Premium Lite-lidmaatschap, dat nu in Nederland getest wordt. Dat en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Je kan in Instagram een tijdslimiet instellen zodat je een herinnering krijgt als je teveel zit te Instagrammen.

Het is eenvoudig om de instellingen voor toetsenbordverlichting op de MacBook aan te passen.

Een Apple TV video vooruit of achteruit spoelen is heel eenvoudig, maar je moet maar wel weten hoe je dat doet.

Accessoires en devices

Dit zijn wat ons betreft de beste iPads voor studenten.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Telegram Messenger (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - Vergelijk je sportactiviteiten in nieuwe grafieken. Ook kan je nu thema’s voor widgets instellen en zet je de grafiek ook in een nieuwe widget.

, iOS 9.0+) - Vergelijk je sportactiviteiten in nieuwe grafieken. Ook kan je nu thema’s voor widgets instellen en zet je de grafiek ook in een nieuwe widget. Twitter (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 13.4+) - Nu ook een account aanmaken met je Apple ID dankzij Sign in with Apple.