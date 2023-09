Milieuvriendelijke iPhone 15-hoesjes

Wat de fabrikanten onder duurzaam verstaan, is heel verschillend. Sommige gebruiken 100% gerecycled plastic, anderen gebruiken materialen die anders zouden worden weggegooid (zoals zalmleer!). Er zijn ook fabrikanten die hun productieproces hebben aangepast, zodat er bijvoorbeeld geen water meer wordt gebruikt bij het leerlooien. En dan zijn er ook nog fabrikanten die op de oude voet doorgaan, maar hun vervuiling compenseren door het planten van bomen. Vandaar dat we bij elk hoesje vermelden waaróm het duurzaam is.

Apple FineWoven

Waarom duurzaam? Voor 68% gemaakt van gerecycled polyester.

Apple schuift de FineWoven-cases naar voren als hét milieuvriendelijke alternatief voor de leren hoesjes. Ze zijn inderdaad beter voor het milieu dan leer, maar toch nog niet 100% duurzaam door het gebruik van plastic tussenlaagjes en 32% gehalte aan nieuw geproduceerd polyester. Polyester is een probleemgeval, omdat als grondstof olie wordt gebruikt. Het is bovendien moeilijk te verven waardoor er zware kleurstoffen gebruikt moeten worden en het laat microplastics los, die in de oceaan terechtkomen. Ook gerecycled polyester heeft negatieve milieu-aspecten.

Hoe dan ook, het begin is er nu Apple is gestopt met de leren hoesjes. Ze waren voor veel mensen een logische keuze, omdat ze snel leverbaar zijn en goed passen omdat het een officieel product is. De siliconencases (€59) en transparante cases (€59) van Apple zijn overigens ook nog steeds van verkrijgbaar, maar daarbij worden geen duurzaamheidsclaims gemaakt.

Bekijken: FineWoven hoesje voor iPhone 15 (ook voor iPhone 15 Plus).

Njord-cases voor iPhone 15 Pro (Max)

Waarom duurzaam? Duurzame materialen, randen van 100% gerecycled plastic, stof van 98%-99% gerecyclede vezels, gebruik van zalmleer dat normaal wordt weggegooid

Njord is een relatief nieuw merk. met een ecovriendelijke uitstraling. De hoesjes worden gemaakt van duurzame materialen en zijn geschikt voor MagSafe en Qi2. Zo is de Njord Suede Magsafe-case langs de randen gemaakt van 100% gerecycled plastic. De gebruikte suede-achtige stof komt uit Denemarken en is voor 40% gemaakt van gerecyclede vezels. Dit levert een glad, zacht en duurzaam materiaal op. Ook heeft Njord hoesjes van zalmleer. Dat lijkt op het eerste gezicht niet erg duurzaam, maar het wordt gemaakt van zalmhuiden uit IJsland die normaal worden weggegooid. En nee, het ruikt niet naar vis.

Kies uit deze modellen:

SoSkild iPhone 15 hoesjes

Waarom duurzaam? De hoesjes zijn 100% gemaakt van gerecycled plastic.

Bij het Nederlandse merk SoSKild kun je de Defend Magnetic Ring Case vinden. Dit is geen officieel MagSafe-product, maar het werkt dankzij de magneten wel samen met MagSafe-accessoires. De hoesjes zijn extra stevig uitgevoerd van gehard plastic. Dit is een stug materiaal dat lang meegaat. De ZigZag-structuur met schokabsorberende piramide-hoekeen zorgen voor nog meer bescherming. Bij een stoot of val wordt de impact afgevoerd naar de randen, waardoor de kans op schade wordt verminderd. Wel zijn deze hoesjes wat dikker en dat is iets om rekening mee te houden: Apple schaaft regelmatig een paar tienden van een millimeter van de behuizing af, maar deze hoesjes maken ‘m langs de randen weer een millimeter of drie breder. Je kunt kiezen uit transparant (met witte ring) of rookgrijs (met zwarte ring).

Bekijken: SoSkild Defend-case bij Bol.com

Mophie ZAGG iPhone 15-hoesjes

Waarom duurzaam? Denali Snap is voor 92% gemaakt van gerecycled materiaal, Crystal Palace voor 78%, Milan en Santa Cruz voor 74% en Manhattan Snap voor 42%.

Zoek je een simpel hoesje dat er net iets anders uitziet? Dan is de ZAGG Manhattan (42% gerecycled) van Mophie een originele keuze. Deze heeft een soort flap bij de camera-opening. Je kunt ook kiezen voor Crystal Palace (volledig transparant), Milan (met regenboogpatroon), Santa Cruz (met duidelijke MagSafe-cirkel) of Denali (met ribbels). Deze hoezen bieden behoorlijk goede bescherming voor een val tot wel 4 meter! Ze zijn versterkt met grafeen, een materiaal dat volgens de fabrikant harder is dan een diamant, maar elastischer dan rubber. De claim dat het 200x sterker is dan staal vind je ook op Wikipedia. Het gaat hier om een laag koolstofatomen, gerangschikt op een rooster met een honingraatstructuur. Het materiaal is antimicrobieel behandeld.

Bekijken:

Nomad iPhone 15 hoesjes

Waarom duurzaam? Nomad meldt op de website dat de hoesjes CO2-neutaal zijn. Nomad compenseert de productie van accessoires volgens de Climate Neutral Certified Standard, o.a. door mee te doen aan projecten om regenwouden en oceanen te beschermen.

Ben je teleurgesteld dat Apple geen leren hoesjes meer maakt? Dan kun je met iets minder schuldgevoel een hoesje van Nomad kopen. Die zijn naar eigen zeggen CO2-neutraal. De (vervuilende) productie van de hoesjes wordt daarbij goedgemaakt door mee te doen aan milieuprojecten. Ook zijn de verpakkingen niet meer voorzien van plastic haakjes en wordt er bij diverse producten geen adapter meer meegeleverd. Intern maakt Nomad nu ook duurzamere keuzes voor woon-werkverkeer, zakenreizen en de energievoorziening op de kantoren.

De line-up van Nomad is redelijk voorspelbaar. Je kunt kiezen uit glasse hoesjes van normaal leer of het iets luxere Horween-leder. Daarnaast is er een MagSafe Folio-case voor mensen die het liefst een boekje voor pasjes hebben.

Nomad leren MagSafe Folio (€69,90): een bookcase met ruimte voor pasjes in de voorflap en MagSafe aan de achterkant

Nomad MagSafe van normaal leer (€69,90): eenvoudig hoesje met een gladde uitstraling

Nomad Horween MagSafe van speciaal leer (€79,90): gemaakt met minimale behandeling van het leer in een van de oudste leerlooierijen in de VS

Mujjo-cases voor iPhone 15

Waarom duurzaam? Dit merk is Gold Rated door de Leather Working Group voor milieuvriendelijke standaarden. Ook wordt het leer met DriTan gelooid, zonder dat er water aan te pas komt. En de plastic onderdelen zoals knoppen en cameraring zijn gemaakt van gerecycled materiaal.

Wie kent ze niet? De hoesjes van Mujjo zien er al jaren hetzelfde uit en ze zijn altijd in dezelfde kleuren zwart en bruin te krijgen, aangevuld met blauw en soms een seizoenskleur. Je kunt kiezen uit een gladde case met MagSafe of eentje met een vak voor pasjes. Een goede kwaliteit leer, dat volgens de makers ook nog eens verantwoord wordt geproduceerd.

Kies uit deze twee varianten:

Voor de Pro (Max)-modellen is er ook nog een Impact-case, die je rechts op de foto ziet.

dbramante1928 iPhone 15 hoesjes

Waarom duurzaam? Diverse hoesjes zijn gemaakt van gerecycled plastic.

Dbramante is een merk dat je vaak in de MediaMarkt en soortgelijke winkels ziet hangen en dan denk je niet meteen aan milieuvriendelijke hoesjes. Maar toch zijn de volgende iPhone 15-hoesjes van gerecycled plastic gemaakt: Greenland, Iceland Pro/Ultra, Monaco, Helsinki, Stockholm en Oslo. Het geldt niet voor de leren hoesjes van het merk.

Bekijken:

Tech21 iPhone 15 hoesjes

Waarom duurzaam? De Tech21 zijn deels gemaakt van gerecycled plastic.

Tech21 is een merk dat je in meerdere winkels kunt aantreffen. Je kunt kiezen uit drie modellen die een val tot 3,6 meter overleven: de normale transparante hoes (40% recycled), een transparante hoes met MagSafe (15% recycled) en een zwarte case (biologisch afbreekbaar TPU). Niet de beste score dus qua duurzaamheid, maar als je een simpel hoesje zoekt kan dit net zijn wat je zoekt. De prijs is niet simpel: die ligt rond de 40 euro.

Bekijken:

Change Case voor iPhone 15

Waarom duurzaam? De Woodcessories Change Case is gemaakt van 82% tarwe en graanresidu en 18% gerecycled TPU.

iPhone-hoesjes met nekkoord zijn populair bij sommige gebruikers. Je kunt er natuurlijk eentje op de zwarte markt kopen die zo goedkoop mogelijk is geproduceerd zonder na te denken over het milieu. Maar je kunt ook voor deze modellen van het Duitse merk Woodcessories kiezen. Hiermee hang je je toestel makkelijk om nek of schouder en heb je je handen altijd vrij. Deze hoes beschermt je iPhone tegen een val van maximaal 3,5 meter. Het hoesje is grotendeels gemaakt van tarwe en graanresidu, dus volledig biologisch afbreekbaar. De rest is gemaakt van gerecycled TPU. Dat klinkt goed! Het koord is langer of korter te maken en is ook te verwijderen. Kies uit beige, blauw of zwart.

Bekijken:

Hoe duurzaam zijn andere merken?

Ook deze merken beweren dat ze duurzamere hoesjes produceren, milieuprojecten steunen of hun CO2-uitstoot compenseren:

ESR: Legt nadruk op stevig. Op de About-pagina van de fabrikant staat dat er via ClimatePartner wordt gewerkt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Verdere details ontbreken.

iMoshion: Nederlands merk. Gebruikt gerecycled papier en soja-gebaseerde inkt voor de verpakking. Over de ecovriendelijkheid van de hoesjes zelf konden we geen informatie vinden.

Otterbox: Dit merk wordt verkocht in de Apple Stores. Bijna 40% van de gebruikte plastics in de hoesjes is gerecycled, zo valt te lezen op de website. Bij de producten zelf staat het niet.

De schandpaal

Bij deze fabrikanten hebben we geen eco-informatie kunnen vinden. We hebben hiervoor de website van de fabrikant en pagina’s over duurzaamheid geprobeerd te vinden. Ook hebben we in de omschrijving van de producten gekeken of er melding wordt gemaakt van gerecyclede materialen of CO2-compensatie. Mocht je van mening zijn dat een bepaald merk wél milieuvriendelijk bezig is of bomen plant, laat het dan weten via de reacties onder dit artikel.

Bluebuilt: Huismerk van Coolblue.

Decoded: Nederlands merk uit Rotterdam. De website van de fabrikant benadrukt de kwaliteit van de materialen, maar over duurzaamheid wordt alleen gezegd dat er een RE_CODED programma gestart is. Bij de hoesjes zelf wordt niets gezegd over ecovriendelijkheid.

GEAR4: Transparante hoesjes, maar over duurzaamheid is niets te vinden.

Ideal of Sweden: Zweeds merk dat zich vooral op lifestyle richt en bekend werd door hoesjes met marmerachtige opdruk. Deze fabrikant meldt trots dat de hoesjes niet zijn getest door dieren. Maar over milieuvriendelijkheid zeggen ze niets.

Nudient: Superdunne hoesjes, dus weinig plastic voor nodig, maar of het duurzaam is weten we niet.

Spigen: Transparant hoesje, vergeelt niet.

Urban Armor Gear (UAG): De focus van deze fabrikant is gericht op extreme bescherming volgens militaire standaarden. Duurzaamheid past daar niet bij.

Valenta: Nederlands merk. Er wordt de indruk gewekt dat deze boekcases van leer zijn, maar de website van de fabrikant noemt TPU als materiaal. Er zou ook eco-leer in het assortiment moeten zitten, maar dat hebben we voor de iPhone 15-hoesjes niet kunnen vinden. Bij de kunststof hoesjes van dit merk wordt ook geen duurzaamheidsclaim gedaan.

XQISIT: Plastic en kunstleren hoesjes, zonder eco- of recyclingbelofte.

Soms is informatie over de milieuvriendelijkheid van de gebruikte materialen moeilijk te achterhalen. Zo zijn er winkels die bij een TPU-hoesje zeggen dat het materiaal biologisch afbreekbaar is, maar dat lijkt onmogelijk. Biologisch afbreekbaar wil zeggen dat een product op natuurlijke wijze afgebroken kan worden door schimmels en bacteriën, waarbij het wordt omgezet tot water, CO2 en methaan. Dat lijkt ons wat sterk.

Zoek je een iPhone 15 Pro-hoesje? Daar hebben we ook een overzicht van!