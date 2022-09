Op zoek naar een mooi hoesje voor je iPhone 14 of iPhone 14 Plus of een van de andere modellen? Er zijn aanbieders die nú al hoesjes hebben, of die op het punt staan ze uit te brengen. Deze iPhone 14-hoesjes zijn nu alvast verkrijgbaar!

iPhone 14 hoesjes voor meer bescherming

Wil je je gloednieuwe iPhone 14 vanaf het eerste moment goed beschermen, zorg dan dat je tijdig weet welk iPhone 14-hoesje je wilt hebben. Zo voorkom je krassen en andere beschadigingen. Met dit overzicht helpen we je alvast op weg.

Apple’s iPhone 14-hoesjes

Apple heeft ook in 2022 hoesjes uitgebracht voor de nieuwste modellen. Voor veel mensen is dit de eerste keuze: ze zijn snel leverbaar en je weet zeker dat ze goed passen. Bij Apple kun je altijd kiezen uit drie varianten:

Siliconen (€59,-)

Leer (€69,-)

Transparant plastic (€59,-)

Apple’s hoesjes zijn geschikt voor MagSafe, zodat ze magnetisch vastplakken aan de MagSafe Charger. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren en je kunt het combineren met accessoires zoals het leren kaarthoesje voor pasjes (leren kaarthoesje voor pasjes). Behalve bij Apple kun je natuurlijk ook voor je officiële Apple-accessoires ook terecht bij andere winkels, zoals Coolblue of Amac.

Mujjo iPhone 14 hoesjes

Mujjo gaat voor het eerst hoesjes met MagSafe-ondersteuning uitbrengen. De magneten zijn ingebouwd in de hoes en zorgen ervoor dat de iPhone goed vastplakt aan de lader. De hoesjes zijn verkrijgbaar voor alle iPhone 14-modellen, dus ook de iPhone 14 Plus.

Actie: gratis screenprotector Tijdelijk krijg je bij Appelhoes een gratis Glaasie screenprotector ter waarde van €13,90 bij elke Mujjo-hoes!

Deze hoesjes zijn de meest ecovriendelijke tot nu toe en gemaakt van Ecco-leder. Het leer is gelooid met plantaardige materialen en komt uit Nederland. Nog een andere verbetering: de knoppen zijn nu niet bekleed met leer, maar gemaakt van metaal in dezelfde kleur als het leer. Daardoor reageren ze sneller en ziet het er luxer uit.

De Mujjo-hoesjes zijn verkrijgbaar bij de bekende verkooppunten:

Otterbox iPhone 14 hoesjes

Otterbox maakt voor de iPhone 14-serie de Otterbox Figura-serie, die opvalt door z’n meerkleurige patroon met olievlekken. Wil je het liever wat rustiger, dan kun je kiezen voor de transparante Otterbox Lumen-serie, ook met MagSafe. Deze heeft een opvallende MagSafe-cirkel.

Deze hoesjes kosten meestal rond de 50 tot 55 euro en zijn daarmee maar een fractie goedkoper dan de officiële hoesjes van Apple. Als je echter een bijzondere of kleurrijke uitstraling wilt, loont het de moeite om ook eens bij Otterbox te kijken.

Otterbox-hoesjes zijn onder andere te koop bij:

Decoded iPhone 14 hoesjes

Het Nederlandse merk Decoded heeft elk jaar een mooie collectie iPhone-hoesjes en ook bij de iPhone 14 kunnen we ook weer op ze rekenen. Zoek je een foliocase met ruimte voor je pasjes, dan vind je die bij Decoded. Maar ook de NikeGrind Leather case met geometrisch patroon oogt mooi. Decoded heeft ook minder opvallende cases van siliconenrubber en leer, in stemmige kleuren zoals zwart, donkerblauw en bruin.

Decoded vind je onder andere bij de volgende winkels:

Nomad iPhone 14 hoesjes

Als je een leren hoesje zoekt in een stemmige kleur, dan kun je ook kiezen voor Nomad. Dit merk brengt elk jaar een vaste serie hoesjes op de markt, gemaakt van Horween-leer. Kies uit de Modern Leather Case of de Modern Leather Folio, die tussen de €50 en €80 kosten en verkrijgbaar zijn in drie vertrouwde kleuren: Rustic Brown, Black en Natural. Ze zijn er voor alle iPhone 14-modellen, waaronder de Plus.

Nomad heeft ook een wat sportievere Sport Case van kunststof, voorzien van een beschermende TPU-bumper en een valbescherming tot wel 2 meter. Deze werkt net als de andere cases met MagSafe, maar is geen officieel MagSafe-product. Draadloos opladen kan natuurlijk ook. En de knoppen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium, voor een wat luxere uitstraling.

Nomad vind je onder andere bij de volgende winkels:

Nudient Thin Case voor iPhone 14

Zoek je een echt dun hoesje voor je iPhone, maar moet het wel goede bescherming geven? Kijk dan eens naar het Nederlandse merk Nudient. Deze hoesjes zijn in heel veel kleuren verkrijgbaar, vooral in de wat neutralere kleuren. Naast bruin en zwart zijn er ook veel grijs- en groentinten en kleuren die moeilijk te benoemen zijn omdat ze er net tussenin zitten. Ook prettig is dat er geen grote logo’s op staan.

Deze hoesjes zijn MagSafe-compatibel. Dat komt omdat ze zo dun zijn: slechts 1 mm. Ze zijn gemaakt van hard polycarbonaat en dankzij de ingebouwde Nudient-magneten lijnen ze automatisch goed uit. Verder zit er zacht textiel aan de binnenkant om je smartphone nog beter te beschermen. En dat alles in een case die superdun is.

Bekijken bij:

Belkin iPhone 14 accessoires

Belkin brengt vooral iPhone-screenprotectors uit, waarvan er ook nieuwe uitvoeringen voor de iPhone 14-serie zullen verschijnen. Verder verkoopt Belkin diverse andere accessoires die in nauwe samenwerking met Apple zijn ontwikkeld en vaak ook in de Apple Store verkrijgbaar zijn.

Een accessoire dat momenteel al te krijgen is, is de Belkin magnetische fitnesshouder (€35,- bij de Apple Store), die je aan een sportapparaat kunt vastmaken.

Goedkope iPhone 14 hoesjes

Naast de bekende merken hebben ook de goedkope fabrikanten niet stilgezeten. Er zijn al genoeg merkloze iPhone 14-hoesjes verkrijgbaar, voor het geval je de prijs belangrijker vindt dan de kwaliteit. Deze merken zullen vooraf geen informatie van Apple hebben gekregen en hebben zich gebaseerd op mallen. Ze kunnen daardoor iets minder goed passen.

Bekijken:



En natuurlijk kun je als prijsbewuste koper met geduld ook terecht bij AliExpress.