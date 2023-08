Astropad Rock Paper Pencil voor iPad voelt aan als schrijven op papier

Astropad Rock Paper Pencil voor iPad

Het idee achter Rock Paper Pencil is om het gevoel van schrijven met pen op papier zo goed mogelijk na te bootsen. Vooral die schrijftip voor de Apple Pencil is uniek en biedt volgens de makers een “ongeëvenaard realisme”. De screenprotector zelf is ook bijzonder: hij is magnetisch, verwijderbaar en herbruikbaar. Je klikt ‘m vast op de iPad en hij kan net zo gemakkelijk weer worden verwijderd als het niet nodig is om te schrijven. De screenprotector heeft een nanotextuur, die het gevoel van papier nabootst en spiegeling vermindert. Astropad is al wat langer actief als maker van de Astropad Studio, Luna Display en Darkboard.



De Astropad Rock Paper Pencil is verkrijgbaar in twee formaten: 11-inch voor de iPad Air/Pro en 12,9-inch voor de nieuwere iPad Pro -modellen. Het setje kost in pre-order $31,99 via de website van Astropad (excl. verzendkosten en andere bijkomende kosten vanuit de VS). Dit is 20% minder dan de uiteindelijke prijs die Astropad ervoor wil vragen.

De Apple Pencil-punt is gemaakt van metaal en is vergelijkbaar met de punt van een balpen. Het werkt iets nauwkeuriger dan de rubberen punt die normaal op de Apple Pencil zit. Je kunt de schrijfpunt direct op de Apple Pencil 2 (€149,- bij Apple) schroeven. De set bevat één herbruikbare screenprotector, twee schrijfpunten en een beschermende opberghoes, aangezien je de screenprotector niet continu zult gebruiken.

De oplossing staat of valt met de vraag of de screenprotector wel dicht genoeg op het scherm zit. Bij een zelfklevende screenprotector zit het materiaal vast aan het scherm, maar bij deze magnetische oplossing wordt alleen de rand op z’n plek gehouden waardoor er mogelijk een luchtlaagje kan ontstaan in het midden van het scherm. De praktijk zal moeten uitwijzen of het echt zo goed werkt als de fabrikant zegt.