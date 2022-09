Op zoek naar een mooi hoesje voor je iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max? Er zijn al aanbieders die nu hoesjes hebben - al is het de vraag of het wel verstandig is om nu al te kopen.

iPhone 14 Pro (Max) hoesjes voor meer bescherming

Wil je je gloednieuwe iPhone 14 Pro vanaf het eerste moment goed beschermen? Dan heb je een nieuwe hoesje nodig, want de bestaande modellen passen niet. Door de vernieuwde camera zijn deze toestellen niet iets dunner. Na het kopen van je iPhone 14 Pro, is je volgende prioriteit: zorgen dat er geen krassen op je mooie nieuwe toestel komen. Met deze hoesjes zit je altijd goed!

Apple’s iPhone 14 Pro-hoesjes

Voor veel mensen zijn de hoesjes van Apple de eerste de beste keuze: ze zijn snel leverbaar, je weet zeker dat ze passen en er zijn weer mooie najaarskleuren 2022. Bij Apple kun je altijd kiezen uit drie varianten:

Apple’s hoesjes zijn geschikt voor MagSafe, zodat ze magnetisch vastplakken aan de MagSafe Charger. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren en je kunt het combineren met accessoires zoals het leren kaarthoesje voor pasjes (leren kaarthoesje voor pasjes). Behalve bij Apple kun je natuurlijk ook voor je officiële Apple-accessoires ook terecht bij andere winkels, zoals Coolblue of Amac.

Siliconen hoesje (€59,-): bekijken voor iPhone 14

Leren hoesje (€69,-): bekijken voor iPhone 14

Transparant hoesje (€59,-): bekijken voor iPhone 14

Mujjo iPhone 14 Pro hoesjes

Mujjo gaat voor het eerst hoesjes met MagSafe-ondersteuning uitbrengen. De magneten zijn ingebouwd in de hoes en zorgen ervoor dat de iPhone goed vastplakt aan de lader. De hoesjes zijn verkrijgbaar voor alle iPhone 14-modellen, dus ook de iPhone 14 Plus.

Deze hoesjes zijn de meest milieuvriendelijk geproduceerd tot nu toe en gemaakt van Ecco-leder. Het leer is gelooid met plantaardige materialen en komt uit Nederland. Nog een andere verbetering: de knoppen zijn nu niet bekleed met leer, maar gemaakt van metaal in dezelfde kleur als het leer, zoals je op de foto hierboven kunt zien. Daardoor reageren ze sneller en ziet het er luxer uit.

De Mujjo-hoesjes zijn verkrijgbaar bij de bekende verkooppunten:

Otterbox iPhone 14 Pro hoesjes

Bij Otterbox kun je altijd kiezen uit een enorme variatie aan hoesjes. Voor de iPhone 14 Pro zijn er weer de Symmetry en Strada-hoesjes voor normaal gebruik, maar ook de Defender XT voor ruigere omstandigheden. Sommige modellen zijn per direct verkrijgbaar, andere komen op korte termijn op voorraad bij de verschillende winkels. Let ook even op de ondersteuning voor MagSafe, want voor sommige modellen werkt Otterbox samen met Apple voor officiële support.

Deze hoesjes kosten meestal tussen de 30 tot 50 euro en zijn daarmee een stuk goedkoper dan die van Apple. Let ook even op de modellen met ingebouwde PopGrip, want daarmee kun je vooral je extra grote iPhone 14 Pro Max beter vasthouden tijdens het maken van selfies.

Otterbox-hoesjes zijn onder andere te koop bij:

Decoded iPhone 14 Pro hoesjes

Het Nederlandse merk Decoded heeft een gigantische collectie iPhone 14 Pro-hoesjes gemaakt, dus er zit voor iedereen wel iets bij. Er zijn hoesjes met geometrisch patroon, foliocases met ruimte voor je bankpasjes en minder opvallende cases van siliconenrubber en leer. Er zijn ook speciale edities, zoals de Decoded X Appelhoes leren wallet van €44,90. Bij deze winkel krijg je trouwens 20% korting op een screenprotector – die je waarschijnlijk toch al wilde kopen.

Decoded vind je onder andere bij de volgende winkels:

Spigen iPhone 14 Pro hoesjes

De hoesjes van Spigen zien er misschien wat ingewikkeld uit op de foto, maar er zit een gedachte achter. Dit Ultra Hybrid-hoesje is zo glashelder dat je er doorheen kunt kijken. Deze hoes is gemaakt van TPU en valt nauwelijks op, terwijl je toch voldoende grip hebt. De achterkant is gemaakt van hard en doorzichtig plastic, waardoor je de originele kleur van je iPhone 14 Pro (Max) goed kan zien. het opstaande randje rondom het scherm voorkomt schade. Dit hoesje is ook geschikt voor draadloos laden, maar is niet MagSafe-gecertificeerd.

Voor de wat ruigere omstandigheden is er bijvoorbeeld de Rugged Armor en wil je liever een gewone case die lekker licht is, dan is er de Spigen Liquid Air. Keuze genoeg! Ook bij deze hoesjes krijg je 20% korting op een screenprotector.

Spigen-hoesjes vind je onder andere hier:

Nomad iPhone 14 Pro hoesjes

Als je een leren hoesje zoekt in een stemmige kleur, dan kun je ook kiezen voor Nomad. Dit merk brengt elk jaar een vaste serie hoesjes op de markt, gemaakt van Horween-leer. Kies uit de Modern Leather Case of de Modern Leather Folio, die tussen de €50 en €80 kosten en verkrijgbaar zijn in drie vertrouwde kleuren: Rustic Brown, Black en Natural. Ze zijn er voor alle iPhone 14-modellen, waaronder de Plus.

Nomad heeft ook een wat sportievere Sport Case van kunststof, voorzien van een beschermende TPU-bumper en een valbescherming tot wel 2 meter. Deze werkt net als de andere cases met MagSafe, maar is geen officieel MagSafe-product. Draadloos opladen kan natuurlijk ook. En de knoppen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium, voor een wat luxere uitstraling.

Nomad vind je onder andere bij de volgende winkels:

Nudient Thin Case voor iPhone 14 Pro

Zoek je een echt dun hoesje voor je iPhone, maar moet het wel goede bescherming geven? Kijk dan eens naar het Nederlandse merk Nudient. Deze hoesjes zijn in heel veel kleuren verkrijgbaar, vooral in de wat neutralere kleuren. Naast bruin en zwart zijn er ook veel grijs- en groentinten en kleuren die moeilijk te benoemen zijn omdat ze er net tussenin zitten. Ook prettig is dat er geen grote logo’s op staan.

Deze hoesjes zijn MagSafe-compatibel. Dat komt omdat ze zo dun zijn: slechts 1 mm. Ze zijn gemaakt van hard polycarbonaat en dankzij de ingebouwde Nudient-magneten lijnen ze automatisch goed uit. Verder zit er zacht textiel aan de binnenkant om je smartphone nog beter te beschermen. En dat alles in een case die superdun is.

Bekijken bij:

Goedkope iPhone 14 Pro (Max) hoesjes

Naast de bekende merken hebben ook de goedkope fabrikanten niet stilgezeten. Er zijn al genoeg merkloze iPhone 14 Pro-hoesjes verkrijgbaar, voor het geval je de prijs belangrijker vindt dan de kwaliteit. Deze merken zullen vooraf geen informatie van Apple hebben gekregen en hebben zich gebaseerd op mallen. Ze kunnen daardoor iets minder goed passen.

Bekijken:



En natuurlijk kun je als prijsbewuste koper met geduld ook terecht bij AliExpress.