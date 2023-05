Samsung heeft een nieuwe reeks Smart Monitors uitgebracht, die ook voor Apple-gebruikers best interessant zijn. De 27-inch Samsung M8 is een directe concurrent van Apple's eigen Studio Display, maar je betaalt een stuk minder.

Is het een monitor of een televisie?

Samsung M8 Smart Monitor

In totaal gaat het om drie nieuwe modellen in de M-serie, namelijk de M8 (M80C), M7 (M70C) en M5 (M50C). Ze zijn aan te passen aan de wensen van de gebruiker en hebben enkele voorgeïnstalleerde apps, zoals Amazon Prime, Netflix en de smart tv-functies van Samsung zelf, waaronder de Gaming Hub. Op die manier kun je games spelen zonder dat je een console of pc nodig hebt. Je kunt er ook verschillende smart home-producten mee aansturen en beheren, dankzij ondersteuning van Matter. De monitoren zijn bovendien een SmartThings Hub. Via de app van Samsung kun je de lampen en andere accessoires bedienen. En voor Apple-gebruikers zit er ingebouwde AirPlay 2 in voor audio en video. De aankondiging werd gedaan tijdens DisplayWeek in de Verenigde Staten.



Lijkt op een gekleurde iMac

Samsung had al een M8-beeldscherm, maar alleen in het formaat 32-inch. Daar komt nu een kleiner 27-inch model bij. De M8 heeft een 4K-resolutie, ondersteuning voor HDR10+, tot 400 nits helderheid en correcte kleurweergave (tot 99% sRGB). Zowel de M8 als de M7 hebben een plat design en zijn maar 11,39 mm dik. Ze zijn in hoogte verstelbaar en kunnen gekanteld worden. Het scherm kan zelfs 90 graden draaien om documenten in portretweergave te kunnen lezen. Wat spraakassistenten betreft worden Amazon Alexa en Samsung Bixby ondersteund – helaas geen Siri hier. Je spreekt je opdracht in via de ingebouwde microfoons, die je stem ook op afstand horen. Het design en de kleurtjes roze en blauw lijken sterk op de gekleurde iMacs , waardoor het best aardig aansluit bij je Apple -producten.

Je kunt kiezen uit vier verschillende kleuren: Warm White, Sunset Pink, Spring Green en Daylight Blue, nóg een pluspunt ten opzichte van het Studio Display, dat alleen in klassiek zilver te krijgen is. En dan het prijskaartje: een Europese prijs is nog niet bekendgemaakt maar in de VS kost hij $649.99 voor 27-inch en $699.99 voor 32-inch. Het grootste model heeft in Europa een adviesprijs van €809,-, om een indicatie te geven. Dat is een enorm verschil met de €1.779 die Apple voor het Studio Display vraagt. Kies je voor het al langer verkrijgbare 32-inch Samsung-model, dan ben je bij de meeste winkels vaak rond de €500,- kwijt (zie hieronder).

Je hebt dan 4K in plaats van 5K, maar veel andere functies komen overeen. Zo is er een webcam aanwezig, die bij Samsung magnetisch en verwijderbaar is. Hij biedt een FHD-resolutie en Auto Framing, zodat je altijd midden in beeld blijft. Dit is vergelijkbaar met Apple’s Center Stage. Andere functies lijken vooral bedoeld voor Samsung-fans. Zo is er ‘My Contents’, waarbij je je agenda, foto’s, weer en meer te zien krijgt als er een geregistreerde smartphone binnen bereik van Bluetooth Low Energy (LE) komt.

Hieronder zie je de prijzen van het al eerder verkrijgbare 32-inch model van de Samsung Smart Monitor M8:

Samsung M8 Studio Display kantelbaar Studio Display verstelbaar Studio

Samsung heeft tijdens het event DisplayWeek nog meer laten zien, zoals een oprolbaar OLED-scherm met vingerafdrukscanner en ingebouwde functies om bloeddruk en stressniveaus te meten. Het is nog onduidelijk of dit Rollable Flex-scherm op de markt komt. Uitgerold is het scherm 25 centimeter, vergelijkbaar met een tablet. Door je vinger ergens op het scherm te leggen kun je het apparaat ontgrendelen. Om bloeddruk te schatten wordt gebruik gemaakt van lichtreflectie.

Lees ook ons het Apple Studio Display review met ervaringen en meer informatie over Apple’s eigen 27-inch display – een product dat je al wel gewoon in de winkel vindt.