MacBook Air met M3-chip komt deze zomer

Volgens Mark Gurman van Bloomberg staat de M3-chip al in de startblokken. Zo kunnen we “sneller dan verwacht” een iMac met M3-chip tegemoet zien. Maar ook voor mensen die liever een MacBook gebruiken is er goed nieuws: de eerste exemplaren van de MacBook Air met M3 zouden al rond WWDC 2023 in juni op de markt kunnen komen. Een OLED iPad met M3-chip komt volgend jaar, als de geruchten kloppen.



13-inch MacBook Air met M3-chip

Apple heeft een paar weken geleden de MacBook Pro 2023 onthuld, voorzien van M2 Pro/Max-chip. Maar de ontwikkelingen gaan alweer verder en Apple heeft binnenkort een M3-chip klaar. Die zal volgen Gurman toegepast worden in de volgende 13-inch MacBook Air, die rond de zomer verschijnt. Apple komt er niet mee weg om hier opnieuw een M2-chip in te stoppen.

15-inch MacBook (Air) met M2-chip?

De 15-inch MacBook Air is echter een ander verhaal. Er zijn geruchten dat dit grotere formaat ook in de loop van 2023 op de markt komt, vermoedelijk al vóór het einde van de zomer. Volgens Gurman is het goed denkbaar dat Apple hier nog een M2-chip in zal stoppen, al zullen gebruikers liever een M3-chip willen hebben. De enige reden om voor dit nieuwe model te kiezen, is dan het grotere formaat van 15-inch.

Overigens zei analist Ming-Chi Kuo eerder ook al dat Apple de 15-inch MacBook Air zal voorzien van een M2- of M2 Pro-chip. Hij denkt echter dat het nieuwe model simpelweg ‘MacBook’ zal heten, zonder de toevoeging ‘Air’. Door het grotere formaat is er misschien ook geen sprake meer van een vederlicht apparaat. Het wordt dus iets om op te letten: in het gunstigste geval gaat Apple de M3 in beide modellen stoppen, dus de 13-inch en 15-inch MacBook Air.

Veel hangt af van timing: als Apple de 15-inch MacBook Air nog in april of mei wil uitbrengen, dan zou er best een M2- of M2 Pro-in kunnen zitten. Komt ‘ie later, dan wordt de kans groter dat er een M3-chip in zit. In dit geval heb je er als gebruiker dus baat bij, als het allemaal wat uitloopt. Apple zou de aankondiging ook in tweeën kunnen splitsen, waarbij de 13-inch MacBook Air mét M3-chip iets later komt. Gurman verwacht ze allebei tussen eind van het voorjaar en de zomer, terwijl display-expert Ross Young gokt op begin april.

Waarom een M3-chip beter is

Elke nieuwe chip zal weer net iets sneller zijn, al waren de verschillen tussen de M1 en M2 niet echt revolutionair. Je kunt rekenen op een prestatieverbetering tussen de 15% en 20%, afhankelijk van de taken die je uitvoert. Bij de M3-chip zou er wel eens een groter verschil merkbaar kunnen zijn. Apple stapt dan over van een 5-nanometerproces naar een 3-nanometerproces. Daarbij zitten de transistoren dichter op elkaar en dit heeft twee gunstige gevolgen: betere performance en meer efficiency.

De krachtiger versies M3 Pro en M3 Max voor de MacBook Pro zullen overigens pas veel later komen. Gurman verwacht deze opgevoerde M3-varianten pas in 2024. In de eerste helft van 2024 kunnen we bovendien de eerste iPad Pro met M3-chip verwachten, die nog een extra nieuwtje heeft: er zit voor het eerst een OLED-scherm in. En voor 2025 kunnen we volgens Gurman nog meer spannende Mac-upgrades verwachten. Wellicht doelt hij daarmee op een MacBook met OLED-scherm.